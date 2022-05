Ukraine: les Russes contrôlent «une partie» de Severodonetsk (gouverneur régional)

Les forces russes contrôlent désormais «une partie» de Severodonetsk, ville de l'Est de l'Ukraine qu'elles pilonnent et essaient de prendre depuis des semaines, a annoncé mardi le gouverneur de la région.

«La situation est ultra-compliquée. Une partie de Severodonetsk est contrôlée par les Russes», a indiqué sur Telegram Serguiï Gaïdaï, à la tête de la région de Lougansk.

Il a toutefois indiqué que les Russes "ne peuvent pas avancer librement", des combattants ukrainiens "restant toujours" dans la ville.

«L'ennemi planifie une opération pour nettoyer le territoire des villages avoisinants», a encore affirmé M. Gaïdaï, disant ne pas avoir de nouvelles de trois médecins portés disparus depuis la veille.

Lundi, le gouverneur avait annoncé que les forces russes avaient avancé jusqu'au centre de Severodonetsk, ville de quelque 100.000 habitants avant la guerre aujourd'hui en grande partie détruite et désertée.

La ville est bombardée depuis des semaines par les forces russes et les séparatistes prorusses qui combattent à leurs côtés. Des dizaines de civils y ont été tués.

Severodonetsk et sa ville jumelle de Lyssytchank sont situées à plus de 80 km à l'est de Kramatorsk, devenu le centre administratif du Donbass ukrainien depuis que les séparatistes soutenus par Moscou se sont emparés de la partie orientale de ce grand bassin houiller en 2014.