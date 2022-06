Honorés à différentes occasions depuis leur retour de Chine, les athlètes olympiques, paralympiques et les entraîneurs des Jeux de Pékin ont eu droit à un dernier tour d’honneur alors que le premier ministre, François Legault, les a reçus, mardi, à l’Assemblée nationale.

Lunch au restaurant Le Parlementaire, visite guidée des lieux et présentation au Salon bleu avant la période des questions, les athlètes ont par la suite reçu un hommage des quatre principaux partis.

Triple médaillé à Pékin, Steven Dubois a grandement apprécié sa journée, lui qui avait été honoré à Terrebonne par les ministres Isabelle Charest et Pierre Fitzgibbon il y a quelques semaines.

« C’est le fun que le gouvernement prenne le temps de nous honorer et de sentir leur appui, a mentionné le patineur de vitesse courte piste qui s’est couvert d’or à dans la capitale chinoise au relais 5000 m en plus de remporter l’argent au 1500 m et le bronze au 500 m. Ça me fait chaud au cœur et je me sens spécial. »

Présente à l’Assemblée nationale en 2018 après sa récolte de trois médailles à Pyeongchang, Kim Boutin ne s’en lasse pas.

« C’est toujours un honneur d’être reçue à l’Assemblée nationale, a souligné la patineuse courte piste qui a remporté le bronze au 500 m à Pékin. J’y prends goût. On peut être fiers de ce que nous avons accompli. »

Sur les traces de son père

Miha Fontaine a marché dans les traces de son paternel, Nicolas, qui avait été reçu à l’Assemblée nationale en 1994 à son retour des Jeux de Lillehammer en compagnie de la ministre Isabelle Charest, qui avait ramené une médaille d’argent de la Norvège au relais 3000 m en patinage de vitesse courte piste.

« C’est vraiment spécial, a-t-il souligné. J’avais été honoré à Lac-Beauport et à Québec, mais c’est gros d’être reçu à l’Assemblée nationale. Mon père m’avait prévenu d’amener ma médaille et je suis bien content de l’avoir fait. »

Excuses du premier ministre

Après avoir mentionné qu’il se sentait comme un petit gars en compagnie des meilleurs athlètes, qu’il était un grand fan et qu’il avait suivi leurs exploits de près lors des Jeux de Pékin, François Legault a présenté ses excuses.

« Dans le contexte de la pandémie, je suis convaincu qu’il y en a quelques-uns parmi vous qui avaient sacré après moi quand nous avons interdit certaines choses, a mentionné le premier ministre. Je m’excuse, mais c’était pour le bien des personnes vulnérables. »

M. Legault a aussi profité de l’occasion pour encourager les athlètes à utiliser leur notoriété et aller à la rencontre des jeunes.

« Vous inspirez beaucoup de gens et je souhaite que vous profitiez de votre notoriété pour aller dans les écoles. Le sport favorise la réussite scolaire et la persévérance. Vous êtes des modèles. »

Fontaine respectera d’ailleurs la volonté du premier ministre.

« Même si j’ai gradué il y a un an seulement, la direction de mon école secondaire [La Seigneurie] m’a invité à prendre la parole lors du bal des finissants, a précisé le médaillé de bronze à l’épreuve par équipe mixte en saut acrobatique. En raison de la pandémie, je n’avais pas vécu mon bal l’an dernier, mais je suis bien content qu’ils puissent le vivre cette année. »

Le chef du sport du COC, Éric Myles, était aussi présent tout comme le consul général de Chine à Montréal, Chen Xueming.

« C’est important d’être ici en appui aux athlètes, a indiqué Myles, qui est tout juste de retour d’un séjour de deux semaines à Paris en prévision des Jeux de 2024. Les athlètes sont ce qu’il y a de plus important aux Jeux. C’est toujours un bon moment pour les remercier. »