Peu importe quelle équipe gagnera la finale de l’Association de l’Ouest entre les Oilers d’Edmonton et l’Avalanche du Colorado, nous assisterons à un duel historique entre deux grands joueurs : Connor McDavid et Nathan MacKinnon. C’est un peu comme un affrontement entre Mario Lemieux et Wayne Gretzky.

Les cotes d’écoute de cette série vont certes plaire au commissaire de la Ligue nationale, Gary Bettman. Les deux formations ont offert du jeu spectaculaire depuis le début des séries et avec deux vedettes d’envergure, ça va faire des flammèches. La table est mise pour un grand spectacle.

McDavid est dans une classe à part. Il a clairement démontré qu’il est le meilleur joueur dans la LNH et qu’il peut changer l’allure d’un match ou d’une série à lui seul.

Les Flames de Calgary étaient une excellente formation, et, pourtant, la bande à McDavid n’a mis que cinq matchs à les effacer des séries en dépit du jeu moyen de son gardien Mike Smith. Que ça prenne, quatre, cinq ou six buts pour gagner, pas de problème, McDavid est là pour mener le bal.

Il est vrai que mon ami et ancien partenaire Jacob Markström n’a pas été à la hauteur devant le filet des Flames, même s’il est un finaliste au trophée Vézina. Au bout du compte, il a joué son pire hockey depuis quelques années. Pourquoi ?

On peut parler de la pression, mais c’est plus que ça. Malgré les prouesses de Leon Draisaitl et d’Evander Kane, le joueur qui lui est entré dans sa tête est McDavid. Il a démoli sa confiance.

Je ne blâme pas nécessairement Markström. Oui, il aurait pu être meilleur, mais il a été confronté au joueur le plus intimidant de l’histoire. J’ai joué souvent contre Sidney Crosby et Alexander Ovechkin, ainsi qu’avec « Ovi », et je vous assure que McDavid est encore plus intimidant.

MacKinnon est un superbe joueur de hockey, mais je crois qu’il a plus besoin de support que McDavid. Il doit miser sur des bons arrêts de son gardien, sur la contribution des défenseurs et de ses compagnons de trio pour affirmer pleinement son grand talent. McDavid, c’est autre chose. Il est capable de prendre les choses en main et de rendre tout le monde autour de lui meilleur.

Edmonton en six parties

Globalement, l’Avalanche est une meilleure équipe que les Oilers, mais je crois tellement que McDavid peut (et veut) faire la différence que je choisis Edmonton pour l’emporter en six matchs.

Je ne prédirais pas une victoire des Oilers sur le Lightning, car Tampa Bay sait gagner et mise sur le meilleur gardien de but de la LNH en Andrei Vasilevskiy. Il y a du talent chez l’Avalanche, mais je ne suis pas convaincu que cette équipe est prête à gagner la coupe Stanley.

L’inexpérience est un facteur, notamment devant le filet. Est-ce que Darcy Kuemper pourra résister à l’attaque albertaine ? Ça reste à voir. Il a tout à prouver en séries, un peu comme c’était le cas de mon ami Markström.

Mike Smith

J’admets que Smith est un point d’interrogation devant le filet des Oilers, mais il a des atouts. Il est aimé de ses coéquipiers et ces derniers veulent jouer pour lui. C’est un vétéran de 40 ans qui ne se laisse jamais abattre par un mauvais but et il apporte une dimension particulière par la façon dont il manie la rondelle.

Il aide grandement les sorties de zone et il évite de nombreuses mises en échec à ses défenseurs. Vous ne savez pas à quel point cet aspect de son jeu est apprécié par ses arrières.

Quant à moi, je ne me lasse pas de voir McDavid. Quel joueur ! J’espère qu’il mènera les Oilers jusqu’à la grande finale.

– Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Adieu mon ami Pierre !

Photo d'archives, Chantal Poirier

Je suis totalement assommé par le décès de mon ami Pierre Rinfret. J’en profite pour offrir mes condoléances à sa famille et en particulier à sa fille, Camille, dont il était très fier. On s’est parlé une dernière fois, il y a une dizaine de jours, et il était en paix, sachant très bien que la fin approchait. J’ai toujours eu une excellente relation avec lui et elle a commencé à l’été 1997, lorsque Réjean Houle a offert un contrat au vétéran gardien de 37 ans Andy Moog. Je n’avais que 21 ans et je venais de livrer deux excellentes performances en séries. J’espérais avoir une chance de débuter la saison à Montréal, mais je suis retourné à Fredericton pour toute la campagne 1997-1998. Pierre m’avait contacté pour que je lui donne mes impressions sur l’acquisition de Moog et il avait pris ma défense. On s’est toujours bien entendu, on jouait au golf ensemble et on s’est souvent échangé des informations, notamment, sur mes négociations de contrat. Je lui dois beaucoup. C’est même lui qui a été à l’origine de mon association avec les restaurants Mikes. Il m’a également aidé quand je lui ai fait part de mon intention de faire de la radio à ma retraite. Il va me manquer.

Tampa semble invincible

Photo AFP

Peu importe qui a gagné le match, hier à Raleigh, entre les Hurricanes et les Rangers, je crois que le Lightning de Tampa Bay accédera à la finale de la Coupe Stanley pour une troisième année d’affilée. On doutait d’eux cette saison, mais ils sont en mission. Même lorsque l’équipe joue mal, leur gardien Andrei Vasilevskiy vole des matchs. Il est dans la lignée des Dominik Hasek, des Martin Brodeur et des Patrick Roy.

Championnat du monde

Photo AFP

Le Championnat du monde n’est pas une grosse affaire en Amérique du Nord, mais les joueurs apprécient l’expérience et j’ai adoré y représenter le Canada. En Europe, c’est gros, toutefois, et c’est super pour un pays hôte comme la Finlande de gagner la médaille d’or en battant tour à tour les États-Unis et le Canada.