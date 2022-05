Un enseignant d’une école primaire de Montréal-Nord accusé d’agression sexuelle

Un enseignant de l’école primaire Adélard-Desrosiers située à Montréal-Nord fait face à de graves accusations, dont agression sexuelle sur une fillette de 11 ans.

Dominic Blanchette, 27 ans a été arrêté et fait face à six chefs d’accusation, dont agression sexuelle.

Les faits reprochés se seraient déroulés entre le 24 décembre 2021 et le 27 mai 2022.

Il est aussi accusé de leurre, contact sexuel, incitation à des contacts sexuels, et possession de matériel de pornographie juvénile.

Le Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSSPI) a décliné notre demande d’entrevue à la caméra, mais a fourni une déclaration écrite.

«Le CSSPI prend la situation très au sérieux. L’enseignant en question a été suspendu dès que nous avons été informés de la plainte déposée à son endroit. En parallèle, une équipe de professionnels, dont plusieurs psychologues et une sexologue, a été mobilisée et se trouve présentement à l’école pour soutenir nos élèves et les membres du personnel.»

Le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge a également commenté l’affaire.

«Les faits rapportés sont graves et totalement inacceptables. Le CSS a suspendu l’individu. J’ai demandé la révocation du brevet de cet enseignant. ON nous confirme que de l’aide psychologique est offerte aux élèves et enseignants», a-t-il fait savoir sur Twitter.

L’accusé a été remis en liberté sous plusieurs conditions. Il ne peut effectuer un travail ou du bénévolat à proximité d’enfants de moins de 16 ans.

Il ne peut pas fréquenter des parcs, des piscines ou des lieux publics où se rassemblent des enfants.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) craint que le suspect puisse avoir fait d’autres victimes.