Un CISSS donne un million $ à LinkedIn pour lui recruter du personnel

Aux prises avec la pénurie de personnel, une organisation montréalaise du réseau de la santé vient de donner un contrat de près d’un million de dollars à l’entreprise de réseautage LinkedIn pour l’aider à recruter des employés.

Personnel clinique, gestionnaires, employés de soutien : le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal a des postes vacants dans plusieurs services.

Le 12 mai dernier, un contrat de 964 488 $ a été octroyé de gré à gré au réseau social LinkedIn. Selon un document du Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO), l’entente serait pour trois ans, mais le CISSS n’a pas confirmé au Journal.

« Il s’agit d’une démarche de recrutement ou de chasseur de têtes qui nous permet de chercher des candidats actifs et passifs. En raison de la pénurie de personnel, nous mettons tout en œuvre pour attirer des employés au sein de notre organisation », écrit par courriel Barry Morgan, porte-parole du CISSS.

Difficile d’avoir des chiffres

Or, ce dernier n’a pas pu dire combien de postes sont à pourvoir et n’a pas donné suite à notre demande d’entrevue. Créé il y a 20 ans, LinkedIn permet aux travailleurs d’accéder à des offres d’emploi et de faciliter le recrutement pour les employeurs.

Selon le SEAO, le contrat du CISSS permet l’accès « aux plateformes exclusives de recrutement actif » de LinkedIn, qui compte 2,5 millions de membres au Québec et 14 millions au Canada.

Un des objectifs du CISSS est de créer une plateforme personnalisée pour rejoindre des candidats qui ne sont pas à la recherche d’un emploi.

On souhaite aussi disposer « d’outils d’analyses de métadonnées et d’algorithmes » pour mettre l’employeur en valeur, indique le contrat. C’est le deuxième contrat que ce CISSS octroie à LinkedIn, après une entente de 310 152 $ l’an dernier. Le Journal n’a pas pu savoir combien d’employés ont été recrutés.

une « Guerre de talents »

Depuis un an, plusieurs organismes publics ont eu recours à LinkedIn (voir encadré). Selon des spécialistes, le recrutement par les réseaux sociaux est en vogue, surtout en raison de la pénurie.

« On est en contexte de guerre de talents, explique Noémie Ferland-Dorval, porte--parole de l’Ordre des conseillers en ressources humaines. On n’a pas le choix d’être attirant pour recruter de la main-d’œuvre. »

Ainsi, LinkedIn permet d’accéder à des candidats qu’on n’aurait pas rejoints sur les sites traditionnels.

« Ce qu’on va chercher avec les réseaux sociaux, c’est à attirer l’attention des gens qui travaillent déjà, dit Sandrine Théard, une formatrice en recrutement. Il faut les séduire quelque part. »

DES CONTRATS PUBLICS À LINKEDIN

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île--de-Montréal

1. Contrat de 964 488 $ (3 ans)

Octroyé en mai 2022

2. Contrat de 310 152 $ (3 ans)

Octroyé en février 2021

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

1. Contrat de 78 977 $ (pour 3 ans)

Donné en juin 2021

2. Contrat de 28 615 $ (1 an)

Donné en juin 2020

Revenu Québec

Contrat de 328 937 $ (pour 3 ans)

Donné en janvier 2022

Ministère de la Justice du Québec

Contrat de 132 225 $ (1 an)

Donné en avril 2022

Ville de Lévis

Contrat de 140 109 $

Donné en juin 2021

Source : SEAO, tous les contrats ont été donnés de gré à gré