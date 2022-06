Une manif samedi à Sillery pour dénoncer la fermeture d’un parc canin

L’annonce de la fermeture d’un parc à chiens de Sillery, par le maire de Québec Bruno Marchand mardi, indigne des utilisateurs qui organisent une manifestation samedi pour tenter de renverser la décision.

«C’est terminé. L’expérimentation est terminée (...) Ça n’ira pas plus loin», a balancé le maire mardi matin, donnant raison aux voisins du parc Saint-Yves qui se plaignent du bruit depuis un bon moment. La fermeture est «imminente» mais la date n’est pas encore connue.

«C’était un projet pilote mais un parc à chiens dans un contexte urbain comme celui-là entraîne un paquet de conséquences. Quand il y a trop de proximité, ça crée ces problèmes-là. Il y en a d’autres parcs à chiens qui fonctionnent à Québec et pour lesquels on n’a pas le même niveau d’insatisfaction autour», a-t-il exprimé, évoquant notamment celui de la Pointe-aux-Lièvres.

Cette décision, confirmée de façon expéditive par le maire lors d’une mêlée de presse à l’hôtel Delta, en marge d’une autre annonce, a provoqué son lot de réactions durant la journée. Les détracteurs du parc canin sont soulagés alors que les propriétaires de chiens crient au scandale et dénoncent l’intolérance des voisins du parc et la décision «à courte vue» de l’administration Marchand.

Quiétude perturbée

Hèlène Godbout demeure tout près du parc. Elle dit avoir voulu donner la chance au coureur lorsque le projet pilote a été lancé en octobre dernier. Or, «ça s’est avéré épouvantable», raconte-t-elle. «Toutes les règles mises en place pour préserver la quiétude des riverains ont été bafouées. La seule règle que j’ai vu être respectée, c’est celle du ramassage des excréments des chiens.»

Les jappements, à toute heure du jour et du soir – entre 7h et 21h et même au-delà dit-elle – ont perturbé sa qualité de vie au point où elle envisageait, avec un groupe de quinze autres citoyens, de s’adresser aux tribunaux pour obliger la Ville à fermer l’espace canin.

La décision du maire Marchand n’est pas une «grosse victoire» à ses yeux mais bien un soulagement. «Je ne peux pas dire que je suis contente de la décision. Notre quartier reste divisé et je m’en désole. On était un beau quartier uni puis maintenant, il y a deux clans et ça, c’est malheureux.»

Annie Bilodeau, une autre résidente qui demeure à proximité du parc, se désole elle aussi qu’un tel projet «insensé qui défie l’entendement» en plein quartier résidentiel ait pu être aussi «divisif». «Le parc canin est tellement proche (des maisons). La nuisance est certaine pour les résidents riverains.»

La résistance s’organise

Normand Bergeron, un utilisateur de la première heure de ce nouveau parc, déplore le «tissu de faussetés» et de «mensonges» des résidents du secteur qui ont réussi à faire plier la Ville de Québec.

«Il y a eu une mauvaise foi incroyable. Les gens étaient prêts à tout pour monter un dossier et fermer le parc. J’aurais été respectueux de la décision si ça avait été basé sur des faits vérifiables. Les plus grands bruits qu’on entend, ce sont les enfants à l’école le matin, le midi et le soir puis les matchs de baseball mais ça, ça ne les dérange pas», a-t-il réagi en entrevue, promettant d’organiser une manifestation, dès samedi au parc.

Il espère qu’au moins 60 à 100 propriétaires de chiens – peut-être même plus – se déplaceront pour dénoncer la décision de l’administration Marchand de mettre fin au projet pilote avant l’échéance. «Nous, on avait des solutions à proposer mais il n’y a jamais eu aucun dialogue».

«Le vivre-ensemble dont le maire parle, ça suppose de la tolérance. J’arrive du parc ce soir... il y avait sept chiens puis ça se passait admirablement bien. Il y a des dizaines d’utilisateurs du parc qui étaient heureux. C’était un lieu de socialisation», expose M. Bergeron qui envisage également la voie légale pour contester la fermeture du parc.

«Il y a 4 parcs à chiens maintenant à Québec. À Montréal, il y en a 63 je pense. C’est gênant de voir le ratio qui existe. Et si on parle de mettre des parcs à chiens dans des aires industrielles, on se met le doigt dans l’œil complètement.»