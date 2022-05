« Vasilevskiy est le meilleur au monde » -Igor Shesterkin

RALEIGH | Dans l’Ouest, on parlera d’une finale entre Connor McDavid et Nathan MacKinnon, deux des meilleurs attaquants au monde. Dans l’Est, on publiera plusieurs textes sur le duel entre deux des meilleurs gardiens de la LNH, Andreï Vasilevskiy et Igor Shesterkin.

• À lire aussi: New York dans le carré d’as

Shesterkin a rencontré les médias après cette victoire de 6 à 2 des Rangers lors du septième match contre les Hurricanes de la Caroline.

Si au Madison Square Garden il répond aux questions dans sa langue maternelle, Shesterkin se retrouvait sans l’aide de son interprète qui fait la traduction du russe vers l’anglais, hier. L’homme masqué new-yorkais a montré qu’il se débrouille aussi bien dans la langue de Mark Messier.

« Vasilevskiy est le meilleur au monde en ce moment, a-t-il dit en décrivant son duel contre le Lightning de Tampa Bay en finale de l’Est. Je crois qu’il s’agira d’une bonne bataille. Nous ferons de notre mieux pour marquer contre lui. »

« Je connais “Vasi”, a poursuivi Shesterkin. Il n’est pas un ami proche. Mais j’ai déjà joué contre lui dans des équipes juniors en Russie. Je l’ai regardé jouer à la télévision au dernier tour contre les Panthers de la Floride. Il était formidable. C’est toutefois plus difficile de remarquer des détails quand tu regardes un autre gardien à la télévision. »

Gerard Gallant a également joué de prudence à l’approche de cette confrontation contre le Lightning, les gagnants de la coupe Stanley en 2020 et en 2021. Il a récupéré le livre de recettes de son gardien en s’assurant de ne pas mettre le feu dans la cabane avant même le premier match.

« Igor est un grand gardien, a noté l’entraîneur-chef des Rangers. Nous le savons et nous nous doutons qu’il gagnera le trophée Vézina cette année. Il est incroyable pour nous. Vasilevskiy a toutefois remporté la coupe Stanley à deux reprises lors des deux dernières saisons. Je m’attends à une très bonne série. »

20 joueurs

Chris Kreider a marqué deux buts dans ce septième match. Mika Zibanejad a obtenu trois passes. Adam Fox a réussi un but et une aide. Artemi Panarin a récolté un point. Shesterkin a bloqué 37 tirs. Et Jacob Trouba a encore sorti ses grosses épaules. Cette victoire new-yorkaise n’était pas l’histoire d’un seul joueur.

« Nous avons joué notre meilleur match de la série, c’était un effort parfait de tous nos joueurs, a résumé Gallant. Je suis vraiment heureux de mon équipe. Nous avons finalement trouvé une façon de gagner dans cet édifice [le PNC Arena]. »

« Tu gagnes en séries quand tu as 20 joueurs qui poussent dans la même direction, a renchéri Kreider. C’était le cas lors de ce septième match. Il y a 12 joueurs différents qui ont écrit leur nom sur la feuille de pointage [hier]. »