Blaxit: le problème noir de Joe Biden

Ce ne sont pas les défis et les préoccupations qui manquent pour l’administration Biden. L’Ukraine, la Chine, l’inflation, l’immigration, les fusillades et un taux d’approbation famélique suffisent déjà à monopoliser toutes les ressources.

À ces problématiques s’en ajoute une nouvelle qu’on n’avait pas anticipée: un véritable exode du personnel noir de la Maison-Blanche. Ils sont déjà 21 à avoir quitté le navire ou annoncé leur départ. Ce mouvement étonne.

Lors de l’assermentation du 46e président, le taux de représentation de ceux qui s’identifiaient comme noirs au sein du personnel était plutôt élevé avant de redescendre progressivement jusqu’à 14% en mai 2022. Selon le site POLITICO, le phénomène est suffisamment important pour qu’on y réfère par une expression: le blaxit.

Une administration diversifiée

En entrant à la Maison-Blanche, Joe Biden promettait une administration dont la composition représenterait ce que sont les États-Unis et les membres de son entourage affirment qu’il est particulièrement fier d’avoir tenu sa promesse.

Biden s’est adjoint une vice-présidente noire, il vient de nommer une porte-parole noire et, comme mentionné plus haut, jamais une administration n’a été aussi représentative.

Même si les représentants du président avancent que ces nombreux départs seraient attribuables à des retours aux études ou à un désir normal de changement, des observateurs confient qu’on devrait prendre ce roulement de personnel très au sérieux.

Exode du personnel noir

Pourquoi cet exode alors? On invoque les faibles possibilités d’avancement et le manque de modèles ou de mentors au sein de la hiérarchie.

Recruter du personnel noir qualifié est une chose, lui permettre de s’accomplir en est une autre. Frustrés ou ralentis dans leur progression, plusieurs membres de l’équipe se tournent vers des emplois mieux rémunérés. Washington coûte cher et le salaire de base est de 48 000 $.

Toujours selon le site POLITICO, la multiplication des départs crée de l’incertitude et provoque un effet d’entraînement. À ce sombre tableau s’ajoute un autre facteur qui me semble encore plus sérieux : des membres du personnel abandonnent parce que l’administration se serait éloignée des enjeux qui justifient leur implication politique.

Sous le couvert de l’anonymat, un membre du personnel s’est indigné de la réaction de la Maison-Blanche après la tuerie de Buffalo. On a bien parlé de cette fusillade, mais fait trop peu de cas du fait que dix des victimes étaient noires.

En 2020, 22% de l’électorat de Joe Biden était composé de noirs. Que ce soit pendant les primaires ou lors de l’élection présidentielle, le président démocrate sait bien qu’il doit une fière chandelle à la communauté noire.

Que les perceptions des membres de son personnel soient fondées ou pas, le tandem Biden-Harris devrait intervenir rapidement pour stabiliser la situation. Si on ne craint pas que la communauté noire se tourne soudainement vers le Parti républicain, on devrait s’inquiéter du fait que la mobilisation soit affectée en 2022 et 2024.