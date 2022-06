CAE renoue avec la croissance au quatrième trimestre

L’entreprise montréalaise CAE a annoncé mardi avoir enregistré une solide performance au quatrième trimestre de l’exercice 2022 caractérisé par une hausse de 13 % de produits des activités ordinaires et un record de prises de commandes.

Le résultat net attribuable aux détenteurs d’instruments de capitaux propres a totalisé 55,1 millions $, soit 0,17 $ par action, comparativement à 19,8 millions $ (0,07 $) au quatrième trimestre de 2021.

Sur l’ensemble de l’exercice, le résultat par action diluée s’est établi à 0,45 $, une performance par rapport au résultat négatif de 0,17 $ de l’exercice précédent, alors que le résultat opérationnel est passé de 48,4 millions $ à 284,2 millions $ en une année.

Le secteur de l’aviation civile a enregistré une hausse des produits des activités ordinaires pour s’établir à 432,7 millions $, alors que le résultat opérationnel a été de 58,1 millions $, comparativement à 40,5 millions $ une année plus tôt.

Le résultat annuel opérationnel ajusté est de 444,5millions $ (430,9 millions si l’on fait abstraction des programmes d’aide COVID-19, contre 280,6 millions $ (153,2 millions $ pour l’exercice précédent.

Les prises de commandes ont atteint un record de 4,1 G$ avec un carnet de commandes de 9,6 G$ pour un ratio valeur comptable des commandes/ventes de 1,21 G$, alors que les flux de trésorerie disponibles se sont établis à 341,5 M$ pour l’exercice 2022.

«Je suis très satisfait de notre solide performance pour le quatrième trimestre et l'exercice, caractérisée par une croissance à deux chiffres, des marges plus élevées, d'excellents flux de trésorerie disponibles et des prises de commandes records», s’est réjoui Marc Parent, président et chef de la direction de CAE.