CÔTÉ, Soeur Ghislaine s.c.s.l.



À la Maison Louise-Élisabeth de Lévis, le 29 mai 2022, à l'âge de 89 ans dont 68 ans de vie religieuse, est décédée Sœur Ghislaine Côté (en religion Sœur Thérèse-Andrée, soeur de la Charité de St-Louis), fille de feu Odilon Côté et de feu Délina Huot. Elle était native de Donnacona, Québec. Elle laisse dans le deuil sa communauté religieuse, les Sœurs de la Charité de Saint-Louis et leurs personnes associées. De sa famille, elle était la soeur de feu Jeanne-D'Arc, feu Yvette (feu Alfred Raymond), feu Paulette (feu Gaston Dussault), feu Laurent (Monique Richard), feu Lucile (feu Marcel Dussault), feu Yolande (feu Victor Trépanier), Clément (Gemma Paquet), feu Thérèse (Raymond Drolet), Marcel (feu Charlotte Sauvageau et feu Jeanne d'Arc Bédard), feu Raymond (feu Jeannette Bérubé); ainsi que plusieurs neveux, nièces, et ses amis(es). La défunte sera exposée à la Maison Louise-Élisabeth 3, rue de l'Entente, Lévis,de 9 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 30 à 13 h30.suivi de l'inhumation au cimetière Mont-Marie, sous la direction du