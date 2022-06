Celtics : l’importance de bien dormir

Pour vaincre les Warriors de Golden State et devenir les champions de la NBA en 2021-2022, les Celtics de Boston se devront d’avoir de bonnes nuits de sommeil.

• À lire aussi: Benedict Mathurin aux portes de la NBA

• À lire aussi: Deux opérations pour Joel Embiid

Voilà ce qui sera la clé du succès pour la formation du Massachusetts, selon Marcus Smart.

«D’être en mesure de dormir sera très important dans cette série, a-t-il déclaré lors d’un entretien avec Yahoo! Sports. Nous savons qu’ils vont nous faire énormément courir. Nous devrons mettre nos espadrilles et être prêts. Pour moi, il sera important d’être en mesure de récupérer et d’avoir de bonnes nuits de sommeil. Je dois être capable de suivre mes adversaires et me sentir reposé.»

Le joueur défensif de l’année en 2021-2022 s’attend également à être la cible des partisans des Warriors quand l’ultime série de la NBA se disputera au Chase Center.

«J’y suis habitué. Comme je m’occupe toujours du joueur préféré d’une équipe, comment ne pas être une cible pour les partisans? C’est toujours comme ça. Je sais que je ne suis pas le joueur préféré de grand-monde, que les spectateurs ne sont pas tous des partisans de moi. C’est l’histoire de ma vie. Avec mon style de jeu, je suis une cible facile. Je ne suis pas le joueur le plus facile à aimer, donc rien de nouveau sous le soleil pour moi. J’ai un bon mental et mon équipe est derrière moi, donc ça va.»

Contre Curry

La principale mission de Smart en finale sera de contenir l’excellent Stephen Curry, le préféré des preneurs aux livres de Las Vegas pour le titre de joueur par excellence du dernier rendez-vous éliminatoire dans la NBA.

«C’est une chance unique et un défi spécial de défendre contre Stephen Curry à ce niveau de compétition, a affirmé l’athlète de 28 ans. Ma première finale est contre l’un des meilleurs joueurs de tous les temps et un habitué de la finale. Je prends ce duel comme n’importe lequel autre, mais je suis tout de même un peu plus concentré. J’étudie chaque aspect de son jeu, pour m’assurer de tout bien comprendre.»

La dernière fois que Smart et Curry ont joué l’un contre l’autre, soit en mars dernier, le premier avait blessé le second à la jambe gauche en plongeant au sol pour récupérer un ballon. La vedette des Warriors n’avait pas joué de nouveau en saison régulière par la suite. L’entraîneur du club californien Steve Kerr avait critiqué le porte-couleurs des Celtics pour son geste.

«On est toujours dans le tort dès qu’il s’agit des Warriors et de Curry. Même quand on a raison, pour certains, on a tort. Je comprends la volonté de Kerr de protéger son joueur, mais Curry est venu lui-même dire que je n’ai pas essayé de le blesser, a rappelé Smart. Je joue dans la NBA depuis huit ans et je me suis toujours jeté sur le parquet. Même dans un match de saison régulière ou en présaison, je suis comme ça.»

- Le premier match de la série entre les Celtics et les Warriors se déroulera ce jeudi soir, au Chase Center.