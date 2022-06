Des averses avec risque d’orages sur le sud-ouest du Québec

Des averses et risque d’orages sont prévus mercredi pour le sud-ouest du Québec, alors que le temps sera généralement ensoleillé ailleurs dans la province.

Environnement Canada a d’ailleurs émis durant la nuit une alerte d’orages violents pour les secteurs de Pontiac et de l’Abitibi-Témiscamingue.

Des averses débutant la nuit se poursuivront durant une partie de la journée avec risque d’orages pouvant produire de fortes rafales.

À Montréal, en Montérégie et dans les Laurentides, le temps sera nuageux avec quelques averses en mi-journée, alors que le mercure affichera 18 degrés au thermomètre.

De la pluie intermittente est également prévue en Estrie et en Beauce, alors qu’à Québec et les secteurs un plus au nord, on prévoit de l’ennuagement avec des températures saisonnières.

Le temps s’annonce plus clément dans les secteurs de l’est de la province avec du soleil presque partout et des températures de 17 degrés, selon les prévisions de l’agence fédérale.

La journée de jeudi sera nettement meilleure avec un temps nuageux, mais clément dans le sud et du soleil ailleurs dans la province.