BLAIS, Yvette Larose



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 mai 2022, à l'âge de 95 ans et 8 mois, est décédée dame Yvette Larose, épouse de feu Bertrand Blais. Elle demeurait à Saint-Bernard. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Florian (Gertrude Boucher), feu Hervé, Michelyne (Clément Marcoux), Diane (Normand Drouin), Germain (Diane Dion), Jocelyn (Michelle Moreau), Richard (Caroline Perron), René (Josée Gagné), Christine, Lynda (Roger Lemelin) et Martin; ses 21 petits-enfants et ses 23 arrière-petits-enfants. Elle était la soeur de feu Maria (feu Armand Camiré), feu Gérard (feu Anne Fryka), feu Wilfrid (feu Bertha Audet), Lionel (Margot Dickner), feu Pauline, Blanche (Normand Gagnon), feu Mariette (feu Albert Couture), Thérèse (feu Marcel Tremblay) et Jeannine (feu Claude Camiré). Elle était la belle-soeur de feu Lucienne (feu Lucien Larochelle), feu Roland (feu Maria Roy), feu Simone (feu François Nadeau), feu Philippe (feu Jacqueline Coulombe, feu Alice Girard), feu Jeanne D'Arc (feu Jules Ferland), feu Cléophas (Fernande Turgeon) et feu Maurice (feu Colette Basile). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances au funérarium de lajeudi, le 2 juin de 19 h à 21 h, vendredi, jour des funérailles, à compter de 9h. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que du Manoir Centre-Ville de Sainte-Marie pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Mère-de-Jésus (Saint-Bernard) (62, rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie (Québec) G6E 4A2) : https://smdj.ca/ ou à la Société canadienne du cancer (55, avenue St. Clair Ouest, bureau 500, Toronto (Ontario) M4V 2Y7) : https://cancer.ca/fr/