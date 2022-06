Faut-il sauver le Parti Québécois?

Dans les jardins de l’Assemblée nationale, sept ans jour pour jour après son décès, a lieu le dévoilement du monument honorant l’ex-premier ministre Jacques Parizeau. Il viendra rappeler son incalculable contribution à l’émergence du Québec moderne.

Il dira aussi qu’en 1995, M. Parizeau fut le seul à avoir amené les Québécois jusqu’aux portes de leur indépendance. Depuis, le Parti Québécois erre de virage en virage et de chef en chef. Tellement qu’au scrutin du 3 octobre, il risque la disparition.

Paul St-Pierre Plamondon, peut-être son dernier chef, implore donc les Québécois de sauver le PQ. La réponse appartiendra aux électeurs.

De fait, le deuil de ce qui fut jadis un grand parti politique s’annonce plus complexe qu’on ne le pense. Voudra-t-on même tenter de comprendre les raisons de son long déclin ? Il le faut pourtant.

Après 1995, l’abandon graduel au PQ de sa propre option y fut pour beaucoup. À quoi devait bien servir ce parti si ce n’était pas pour continuer à faire avancer son projet de pays ?

L’ultime question existentielle était déjà là. Or, très rares étaient les souverainistes à oser la poser directement et publiquement.

Le coup de grâce

Et le coup de grâce ? Sans nul doute, la charte des valeurs. Proposée en 2013 par le gouvernement minoritaire de Pauline Marois et précédée de loin par le virage dit identitaire qu’elle avait amorcé au PQ dès 2007.

Ce virage, rappelons-le, visait à damer le pion du nationalisme à l’ADQ de Mario Dumont. Lequel, profitant de la soi-disant crise des accommodements raisonnables, voyait ses appuis grimper au sein de l’électorat francophone.

Cette hypothèse, je l’ai d’abord longuement étayée en 2012-2013 dans une série de billets d’analyse à L’actualité et suivant mon arrivée au Journal en octobre 2013. Cette analyse, je crois, tient encore la route.

J’y expliquais comment le PQ avait lâché la proie de l’indépendance pour l’ombre d’une pseudo-laïcité érigée dorénavant en nouveau pilier sacré de l’identité nationale québécoise.

Je dis « pseudo » parce que cette laïcité reposait surtout sur un rejet des signes religieux ostentatoires, particulièrement le hijab musulman, dans un Québec où le port rarissime de signes religieux dans la fonction publique n’avait pourtant jamais posé de problème social réel.

Option détrônée

La charte des valeurs proposait néanmoins de les interdire à travers la fonction publique et parapublique, québécoise et municipale. Devant l’option indépendantiste éclipsée par les débats houleux entourant le projet péquiste de charte, le mouvement souverainiste, dont le Bloc Québécois, s’est scindé entre les pro-charte et ceux qui, au contraire, s’en inquiétaient.

Parmi ces derniers se trouvait Jacques Parizeau. Le 2 octobre 2013, dans les pages du Journal, il sonnait l’alarme à son tour. Cette charte, écrivait-il, allait trop loin et risquait même de voir les personnes qu’elle vise trouver leurs vrais défenseurs chez les fédéralistes. Ce qui arriva.

Dès le premier virage en 2007, même au PQ, son propre Groupe d’action politique des Québécois issus de l’immigration l’avait dénoncé. Dans les pages du Devoir, ses membres s’inquiétaient déjà de voir le PQ « manquer le vrai pouvoir : la souveraineté ».

Je l’ai écrit et je persiste : pour concurrencer l’ADQ sur le terrain identitaire, le PQ avait sacrifié son projet indépendantiste sur l’autel électoraliste de la charte des valeurs.

Résultat : dans l’espace médiatique et politique, l’option souverainiste a fini par s’étioler au profit du miroir aux alouettes d’une laïcité trompe-l’œil. La CAQ, nationaliste et post-souverainiste, n’en est-elle pas la suite logique ?