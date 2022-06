Julian Lennon reprend Imagine pour l’Ukraine

Le fils du légendaire John Lennon, Julian, a lancé aujourd’hui, sur les plateformes numériques, sa propre version de la célèbre chanson Imagine.

Alors qu’il s’était toujours juré de ne jamais reprendre la pièce de son père, Julian Lennon s’est laissé convaincre pour amasser des fonds pour l’Ukraine.

L’interprétation qu’il en a faite, aux côtés de Nuno Bettencourt, s’est tenue en avril dernier lors de l’événement Global Citizen Stand Up for Ukraine! Social Media Rally.

Une partie des bénéfices sera versée aux réfugiés ukrainiens via l’association à but non lucratif de Lennon, The White Feather Foundation, et Global Citizen.