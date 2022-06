La France tourmentée

Samedi soir, se tenait au Stade de France, à Saint-Denis, juste au nord de Paris, la finale de la Ligue des champions, opposant une équipe de soccer britannique et une autre espagnole. C’était un événement de grande envergure, suscitant une attention à l’échelle internationale.

Hélas, le tout a viré à la catastrophe.

Les organisateurs ont perdu le contrôle des événements, un trafic massif de faux billets y aurait contribué. C’était un couac organisationnel. Les Français confessent médiatiquement leur honte.

Réputation

Surtout, on a vu des voyous venus des banlieues prendre d’assaut l’événement. Ils ont molesté et détroussé les spectateurs.

Étrangement, une partie de la classe politique s’enferme dans un déni presque complet, alors que le commun des mortels, témoin des événements, y a vu une autre confirmation de l’insécurité qui caractérise un nombre croissant de quartiers en France – notamment en Seine-St-Denis, où le Stade de France est construit.

Car l’insécurité est un vrai problème dans ce pays.

Les quartiers qui se dérobent à la loi française sont souvent ceux aussi qui se dérobent aux mœurs françaises. On parle depuis plus de vingt ans des territoires perdus de la République. Règne dans plusieurs d’entre eux une forme de voyoucratie.

Ceux qui les habitent en sont évidemment les premières victimes.

On ajoutera que le commun des mortels ne se fait aucune illusion. Je ne compte plus le nombre de jeunes femmes qui ont décidé de s’inscrire à la boxe, non pas parce qu’elles veulent garder la forme ou parce qu’elles apprécient ce sport, mais parce qu’elles veulent pouvoir se défendre si jamais le mauvais sort tombait sur elles.

Insécurité

Elles savent comment se vêtir selon la ligne de métro qu’elles prendront.

Elles savent aussi à quelle heure ne plus s’aventurer dans un quartier.

Les événements de samedi soir ont rappelé à tous le caractère central de l’insécurité en France.