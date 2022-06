L’art de penser autrement

L’entraîneur-chef de la formation des moins de 23 ans du CF Montréal, Nicolas Gagnon, est un homme très intéressant, qui pense un peu en dehors du cadre et qui mérite d’être connu.

À 36 ans, Gagnon a baigné dans le soccer presque toute sa vie. Il a notamment été un joueur qu’il qualifie d’assez moyen qui a tout de même atteint les rangs universitaires avec le Vert et Or de Sherbrooke.

Comme entraîneur, il vit sa première expérience à 13 ans avec les U7 du quartier Sacré-Cœur, à Saint-Hyacinthe, où il a grandi.

« À peu près à cette époque, mes parents m’ont demandé ce que je voulais faire dans la vie et j’ai dit que je voulais travailler dans le soccer, se souvient-il. Dans ce temps-là, il n’y avait à peu près aucune personne qui travaillait à temps plein dans le soccer. »

Ascension constante

Ce qu’on remarque, tout au long de la conversation qui dure une bonne heure, c’est qu’il remercie chacune des personnes qui ont jalonné son parcours. On constate aussi que c’est un étudiant du jeu. Rapidement, il gravit les échelons du soccer de la Montérégie et de la Rive-Sud de Montréal.

« À 17 ans, j’ai eu mon diplôme d’entraîneur provincial et j’ai été le plus jeune au Québec pendant quelques années », dit-il sans vantardise.

Parce qu’il faut savoir que Nicolas Gagnon est d’un calme olympien et est très mesuré quand il parle. Il dit admirer les clubs où le personnel est choisi avec soin. Il choisit ses mots avec autant de soin. C’est un trait de caractère.

Otmane Ibrir est l’un des entraîneurs qu’il a croisés. Le hasard veut aussi qu’il lui ait succédé avec la réserve du CF Montréal. Ibrir était parfois dérouté par la maturité de son élève.

Un mordu

« À 17 ans, j’étais sérieux, sûrement plus que maintenant. Otmane me disait que je pensais comme quelqu’un de 40 ans. »

Nicolas Gagnon est un mordu de soccer. À preuve, il a lancé sa propre école à l’âge de 18 ans. Et l’été, le soccer prenait toute la place.

« Il y a une année, je coache deux équipes dans le A, je suis adjoint dans le AAA et adjoint de la sélection régionale. Et je faisais quatre entraînements par semaine avec les deux équipes A. »

Malgré tout ce qu’on vous dit sur lui, ce n’est pas nécessairement d’atteindre le plus haut niveau qui le stimule. Il trouve sa motivation ailleurs et c’est noble.

« Changer la perception qu’on a des Québécois me tient plus à cœur que mon parcours comme entraîneur-chef », confie-t-il.

« Ce que je veux, c’est essayer d’ouvrir des portes pour nos Québécois, que ce soit des joueurs ou des coaches, poursuit Nicolas Gagnon. Mon ambition n’est pas de coacher en MLS on en Première ligue. »

Il a aussi fait plusieurs séjours au Brésil dont on vous parlera dans un autre texte.

Un modèle

Le Maskoutain est avec le club depuis la saison 2012 quand le collègue Olivier Brett lui demande s’il veut le remplacer comme adjoint de Philippe Eullaffroy avec la réserve. L’Académie est alors en gestation.

Lors de son parcours, il a eu l’occasion de croiser Wilfried Nancy, un homme pour qui il a un très grand respect, ça se décode facilement dans les mots qu’il choisit, avec soin encore une fois.

« Wilfried est une source d’inspiration humaine avant de l’être comme entraîneur. Il a une maîtrise émotionnelle exemplaire, c’est une bonne personne à la base. »

Nancy vous semble sympathique, mais aussi réfléchi et structuré lors de ses points de presse ? En tout cas, Nicolas Gagnon voit en lui un modèle à émuler.

« Il a beaucoup de qualités dont je me suis inspiré et il me reste encore pas mal à développer avant de m’approcher de lui. C’est une inspiration depuis bien longtemps, bien avant qu’il soit adjoint chez les pros. »

« En tant qu’humain, on a tous des choses à travailler et avoir quelqu’un comme ça qui m’aide à voir les outils qu’il utilise, je pense que ça m’a aidé beaucoup dans mon cheminement de coach. »