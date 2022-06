Roland-Garros: l’autre Québécoise en quarts

PARIS | Si Leylah Fernandez a atteint les quarts dans le grand tableau à Roland-Garros, une autre Québécoise peut se targuer du même fait d’armes, cette fois chez les filles.

À 18 ans, au crépuscule de son parcours chez les juniors, Annabelle Xu s’est qualifiée pour la première fois pour ce stade d’un tournoi majeur, mercredi.

Sur le court 7, où Félix a remporté son deuxième tour il y a une semaine, la jeune Montréalaise s’est montrée intraitable face à la Norvégienne Johanne Christine Svendsen, l’emportant 6-3 et 6-3.

La veille, elle avait battu la troisième favorite du tableau junior, Victoria Jimenez Kasintseva, une joueuse d’Andorre déjà 156e mondiale chez les professionnelles.

Et au premier tour, il avait fallu à Xu le bris d’égalité du troisième set pour vaincre une joueuse locale, Astrid Lew Yan Foon.

Pas étonnant, donc, que la première chose qu’elle ait lancée au Journal mercredi en entrevue soit : « Je suis vraiment fatiguée ! ».

Fatiguée, mais aussi ravie de bien performer à Paris, une ville que cette passionnée de mode adore. « L’an dernier, ça s’était moins bien passé à Roland-Garros, a raconté Xu. J’avais perdu au deuxième tour, alors j’avais eu le temps de visiter. Mais là, ça va », a-t-elle raconté, sourire en coin.

La dernière chance ?

À la Porte d’Auteuil, Xu profite peut-être de sa première occasion de frapper un grand coup chez les filles. Sur ce circuit, elle a occupé en début d’année le meilleur rang de sa carrière, le 30e. La jeune joueuse est aujourd’hui 37e.

Les classements ne veulent pas tout dire chez les juniors, les athlètes ne disputant pas tous des tournois avec la même régularité.

Comme témoignage de sa belle progression des derniers mois, Annabelle pointe plutôt sa récente finale sur terre battue au Brésil.

Une finale et un quart de finale sur l’ocre. Elle doit l’aimer cette surface, la jeune Québécoise ? « En fait, je pense que c’est elle qui m’aime ! Moi je préfère le dur », rigole-t-elle.

Tout de même, Xu a des aptitudes qui lui permettent de réaliser de belles performances sur terre battue. « Ma force, c’est que je suis agressive, mais surtout que je tente de toujours remettre la balle en jeu, de toujours en frapper une de plus. »

Direction Virginia

Il est déjà assuré qu’elle ira à l’Université Virginia à l’automne, un établissement, pointe-t-elle, bien coté « côté scolaire et académique ».

Une voie prisée par de plus en plus de joueuses, reconnaît l’athlète de 5 pi 9 po, qui souligne que l’université sur laquelle elle a jeté son dévolu est la même où a évolué l’Américaine Danielle Collins, actuelle neuvième mondiale.

« C’est sûr que toutes les filles veulent passer chez les pros, mais mes parents et moi, on a toujours priorisé une bonne éducation, explique Xu. Parce qu’il y a une vie après le tennis. Pour les pros, c’est sûr que ça demeure mon objectif, mais on verra ma progression. »

En attendant, elle se régale d’être à leurs côtés à Paris. Car les Grands Chelems sont les seules occasions qu’ont les juniors de fréquenter les professionnels.

« J’aime ça, les Majeurs, dit Xu. C’est plus sérieux. Chez les juniors, ce ne sont pas tous les joueurs qui veulent faire une carrière. Alors dans les autres tournois, certains sortent la nuit, d’autres ne s’échauffent pas. »

Novak et Félix

Parmi ses favoris dans le grand tableau, il y a le Serbe et numéro 1 mondial Novak Djokovic. « C’est mon préféré, alors c’est toujours un bonus de le voir. J’ai toujours aimé son jeu, son mental. Il n’abandonne jamais. »

Elle l’a d’ailleurs croisé à quelques occasions, mais chaque fois, « il était occupé » et elle n’a pu lui parler, regrette-t-elle.

Xu cite aussi Leylah, Félix et Bianca Andreescu parmi ses modèles.

« Félix est vraiment quelqu’un de gentil, très terre à terre. Chaque fois qu’on se voit, il me parle. Quand il vient à Montréal, il s’intéresse toujours à la progression des juniors », souligne-t-elle.

Annabelle Xu affrontera à 5 h jeudi la Tchèque Lucie Havlickova, neuvième tête de série, en quarts.