Le PQ toujours sans candidat dans Duplessis

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, se porte à la rescousse de l’organisation du Parti québécois de la circonscription de Duplessis, sur la Côte-Nord, lançant un appel à tous pour trouver un successeur à la députée Lorraine Richard.

• À lire aussi: PSPP réclame du «courage» à ses militants péquistes

Le parti veut conserver son château-fort, mais les candidats ne se bousculent pas aux portes. Pascal Bérubé a eu la mission de dénicher la perle rare qui permettrait à son parti de conserver Duplessis.

Pour y parvenir, il partira en mission sur la Côte-Nord à la mi-juin.

«Ce que je veux faire, c’est un appel à tous et toutes, parce qu’on n’a pas encore la candidature qui nous convenait. Par le truchement des ondes, si quelqu’un est intéressé à explorer cette possibilité, je serai à Sept-Îles dans la semaine du 13 juin. Les gens peuvent déjà mon contacter en privé, par courriel ou par les médias sociaux. On conviendra d’une rencontre qui sera aussi confidentielle à Sept-Îles. Mais on ouvre très grand, à des personnes qui n’y avaient jamais songé», a-t-il déclaré à TVA Nouvelles.

Beaucoup de boulot à abattre

Le Parti québécois détient la circonscription de Duplessis de manière continue depuis 1976. Cependant, le château-fort a été ébranlé il y a quatre ans quand la députée sortante Lorraine Richard a obtenu une faible majorité de 127 voix.

L’acteur Mario Saint-Amant, originaire de Sept-Îles, a songé à se présenter pour le PQ. Une conférence de presse avait d’ailleurs été organisée, puis annulée il y a quelques semaines. Cette possible candidature est écartée.

En plus de trouver un candidat, le parti doit rebâtir son organisation dans Duplessis. L’exécutif du parti est inactif depuis au moins un an. Selon Pascal Bérubé, ça s’explique par une moins grande présence de Lorraine Richard en raison de son état de santé et de sa participation à la Commission Laurent.

«C’est un peu normal. Mais on sait que le Parti québécois est toujours très fort dans Duplessis, c’est une grande tradition. Ce n’est pas pour rien que les gens s’y reconnaissent depuis 1976, de Denis Perron à aujourd’hui. Je sais que nous avons des assises très fortes. Ça va être une campagne dure qu’on va avoir à faire. Mais je suis convaincu qu’on peut l’emporter.»

Dans l’est du Québec, en plus de la circonscription de Duplessis, le PQ cherche une candidate pour représenter le parti dans la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata.

Quatre candidatures sont confirmées: Samuel Ouellet à Rimouski, Pascal Bérubé à Matane, Mégane Perry Mélançon à Gaspé et Alexis Deschenes dans Bonaventure.

Un député est en réflexion: Martin Ouellet dans la circonscription de René-Lévesque, sur la Côte-Nord.