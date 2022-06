Le taux directeur grimpe à 1,5%

OTTAWA – Face à l’inflation galopante, la Banque du Canada augmente de nouveau le taux directeur d’un demi-point, le faisant passer de 1 à 1,5 % et prévient que ce n’est qu’un début.

«L’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation (IPC) a atteint 6,8 % en avril, un taux qui dépasse de loin les prévisions de la Banque», s’inquiète l’institution en soulignant que «le risque que l’inflation élevée s’enracine s’est accru».

La guerre en Ukraine, les confinements liés à la COVID-19 en Chine et la persistance des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales forment un dangereux cocktail qui dope l’inflation dans tous les secteurs. L’incertitude augmente, les perspectives s’assombrissent, les marchés mondiaux sont volatils.

Tout porte donc à croire que le pic inflationnaire n’est toujours pas atteint : l’IPC «devrait encore monter à court terme avant de commencer à diminuer», indique la Banque.

Pendant ce temps, l’économie canadienne roule à plein régime avec un PIB qui a progressé de 3,1% au premier trimestre 2022, une pénurie de main d’œuvre généralisée et une hausse des salaires qui s’étend à de plus en plus de secteurs. L’offre ne suffit clairement pas à la demande.

Un sérieux coup de frein à la consommation est donc nécessaire pour éviter que la locomotive s’emballe. C’est ce que tente de faire la Banque en haussant encore les taux.

Dans les circonstances, l’institution prévient que cette troisième hausse consécutive du taux directeur ne sera pas la dernière : «Le Conseil de direction juge encore que les taux d’intérêt vont devoir augmenter davantage, indique-t-elle. Le Conseil de direction est prêt à agir avec plus de force s’il le faut pour honorer son engagement à atteindre la cible d’inflation de 2 %.»

Les deux précédentes hausses semblent porter fruit, du moins sur le marché immobilier, puisque «l’activité sur le marché du logement se modère par rapport aux niveaux exceptionnellement élevés qu’elle avait atteints», note la Banque.

En avril, le gouverneur de la Banque du Canada Tiff Macklem a indiqué que le taux directeur devrait grimper à 2 ou 3%, voire un peu au-delà, sans dire à quelle vitesse la hausse se produirait.