LHJMQ: les Cataractes en finale

On ne pouvait s’attendre à autre chose qu’une finale dramatique, mercredi, entre les Remparts et les Cataractes et c’est exactement ce qui s’est produit. Un but de Pierrick Dubé inscrit avec 47,7 secondes à faire en troisième période a permis aux Cataractes de rejoindre les Islanders de Charlottetown en finale de la coupe du Président.

Dubé a profité d’une pénalité imposée à Vsevolod Komarov avec 1 min 9 s à faire au match pour marquer son deuxième de la rencontre et donner les devants 4-3 aux siens. Il a par la suite complété son tour du chapeau dans un filet désert pour concrétiser la victoire de 5-3 des siens.

Plus de détails suivront