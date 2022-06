Marc Hervieux nommé à la tête du Conservatoire

Le chanteur d’opéra et compositeur Marc Hervieux a été nommé mercredi directeur général du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.

De plus, le populaire animateur siégera sur le conseil d’administration du Conservatoire, a fait savoir le conseil des ministres en précisant que la nomination du nouveau directeur sera effective à partir du 22 août prochain.

Le mandat de M. Hervieux est d’une durée de cinq ans.

Ayant joué des rôles de ténor en opéra à travers le monde, M. Hervieux – lui-même diplômé du Conservatoire de musique de Montréal en 1997 – est actuellement animateur de l’émission «Dolce Vita» sur ICI Musique classique les dimanches, en plus d’avoir plus d’une vingtaine de spectacles à son agenda d’ici la fin de l’année.

«Le profil de Marc Hervieux lui permettra d’occuper avec succès les fonctions de direction du Conservatoire. C'est une personne d’exception reconnue pour sa vision artistique, son leadership mobilisateur et sa capacité de communiquer et d’inspirer», a louangé la présidente du conseil d’administration du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, Monique F. Leroux.

Le gouvernement a d’ailleurs annoncé mercredi que cette dernière restera à la tête du conseil d’administration en tant que présidente et continuera d'œuvrer comme membre indépendante du conseil pour les deux prochaines années.

L’ancienne présidente et chef de la direction du Mouvement Desjardins avait été nommée à la présidence du conseil d’administration du Conservatoire en juin 2021.