Négociations: LeBel déplore la reprise de la grève des ingénieurs

La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, déplore la reprise de la grève des 1800 ingénieurs du gouvernement, compte tenu du fait que les deux parties « étaient à un cheveu de s’entendre », a-t-elle confirmé.

Depuis la suspension de leur grève, le 19 mai dernier, les négociations ont « progressé significativement », a souligné Mme LeBel, lors d’une mêlée de presse à l'Assemblée nationale.

La neuvième et dernière offre gouvernementale proposait aux ingénieurs de faire passer leurs salaires de 95 900 $ à 125 000 $, à l’échelon maximal, sur la base d’une semaine de travail de 37,5 heures, au lieu de 35 heures.

« Puis on va même jusqu'à 130 000 $ pour les chefs d'équipe. Alors on est sur les enjeux. L'enjeu principal étant l'attraction, la rétention de l'expertise », a rapporté la présidente du Conseil du trésor.

Les négociations, qui se sont poursuivies jusqu'à tard, hier soir, ont achoppé à la dernière minute.

« Ce matin, je m'explique mal qu'on retourne en grève, ça leur appartient, mais je me l’explique mal », a répété Mme LeBel, qui demande au syndicat de poursuivre le travail à la table de négociation.

Retards

La ministre, qui chapeaute les négociations, craint que la poursuite du conflit de travail ne se traduise par des retards sur les chantiers routiers. Ce pourrait notamment être le cas pour les chantiers des ponts de l’Île-d’Orléans et de l’Île-aux-Tourtes, de l’autoroute 50 entre Gatineau et Mirabel, et de la route 117 entre Labelle et Rivière-Rouge.

« Chaque jour qui passe aura un impact certain. On ne peut pas prendre les infrastructures routières en otage », a signalé Mme LeBel.