Préparez vos cannes, c’est la Fête de la pêche

En fin de semaine prochaine, les 3-4 et 5 juin, c’est le rendez-vous annuel de la Fête de la Pêche.

Vous pourrez en profiter pour pêcher à la grandeur du territoire québécois, sans avoir à posséder de permis de pêche. Le but de cet événement est de permettre à des gens de découvrir la pêche ou encore à des amateurs assidus de profiter de cette permission spéciale pour y initier des gens de leur entourage.

La pêche sans permis est possible pour toutes les espèces, sauf le saumon atlantique. C’est véritablement une occasion de découvrir ou de redécouvrir la pêche.

Il va sans dire que l’activité doit se faire dans le respect de la réglementation en vigueur, en suivant les limites de prises et de possession pour chacune des espèces.

Vous n’avez pas à vous poser de question pour savoir si oui ou non vous pouvez participer parce que la règle est simple, tous les résidents du Québec, pêcheurs ou non-pêcheurs, sont invités à participer à l’activité.

TROUVER L’INFO

Dans toutes les régions du Québec, là où la réglementation le permet, des milliers de bénévoles, d’organismes et de municipalités organisent des activités d’initiation à la pêche.

Plusieurs événements vont avoir lieu un peu partout au Québec.

À titre d’exemple, on peut mentionner la réserve des Laurentides, qui offrira gratuitement la pêche dans toutes les rivières de son territoire. Il s’agit de la pêche à gué. Il vous faudra tout de même obtenir un droit d’accès parce que c’est la norme sur le territoire des réserves fauniques. Ces droits seront accessibles sur le site web de la Sépaq (www.sepaq.com) ou encore aux postes d’accueil Mercier et Gîte-du-Berger. Il y aura aussi une journée d’initiation à la pêche au lac à Jack, samedi. Déjà, 26 familles se sont inscrites à cette activité.

Ce n’est qu’un exemple de ce qu’il sera possible de faire. Plusieurs associations locales font des activités. On peut citer en exemple la ZEC Bas-Saint-Laurent qui tiendra une journée spéciale au lac Petit-Prime ((418) 723-5766). Si on change de région, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, à Métabetchouan, au lac à la Croix, il y aura une activité de sensibilisation pour les jeunes au Club Castor, avec Michelle Laforest.

Ce ne sont là que des exemples qui vous donnent un peu l’alignement des différentes activités.

La Fondation de la faune publie, sur son site internet, une liste d’activités qui seront réalisées durant cette fin de semaine. Pour les découvrir, vous devez vous rendre à l’adresse suivante : www.fondationdelafaune.qc.ca/ressources/repertoire-peche-en-herbe.

En vous rendant à cette adresse, vous allez découvrir tout ce qui se passera partout au Québec pour cette fin de semaine spéciale. Cela vous permettra aussi de trouver les références des différentes associations membres de la Fédération des chasseurs et pêcheurs, qui organisent des rendez-vous. Aussi, vous pourrez découvrir le nom des différentes pourvoiries qui participent à l’activité et qui organisent des activités pour Pêche en Herbe.

Transmettre la passion

Le dernier endroit où vous pourrez chercher des informations, c’est sur le site de votre municipalité. Dans plusieurs, il y a des sites spécifiques où pratiquer la pêche durant cette fin de semaine.

Alors, partout au Québec, des organisations vous attendent pour vous permettre de profiter de cette fin de semaine très spéciale. Je dirais aux pêcheurs aguerris plus spécifiquement d’en profiter pour transmettre leur passion à d’autres membres de la famille ou à des amis. La pêche demeure un loisir peu dispendieux, accessible à tout le monde, qui ne demande pas de grandes connaissances techniques.

En bref

ÇA DOIT MORDRE

Lorsque l’on décide de participer à une activité d’initiation à la pêche, il est très important de bien choisir sa destination pour que les poissons soient au rendez-vous. C’est pour cette raison qu’il faut consulter les différents sites pour trouver des endroits où ce sera possible. Dans tous les cas, les organisations ont mis en place tous les éléments pour que la pêche soit un succès. Si on veut vraiment initier un jeune ou un moins jeune à la pêche, le résultat doit être là si on veut que la personne y prenne goût.

GUIDE DE LA POURVOIRIE

Pour vous aider à bien planifier votre été de pêche, un des meilleurs outils, c’est sans aucun doute le Guide de la Pourvoirie. Il présente plus de 330 pourvoiries du Québec, regroupées par région touristique. Il y a aussi un cahier spécial intitulé Quatre saisons en pourvoirie. Pour chacune des pourvoiries, une fiche détaillée présentant les espèces disponibles de même que la classification des unités d’hébergement se trouve aussi dans le Guide.

Vous pouvez vous le procurer dans la majorité des magasins de chasse et pêche de même que via le site internet de la Fédération à www.pourvoiries.com.