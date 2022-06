Récompensé pour sa persévérance

Jean-François Houle est passé d’entraîneur-chef à adjoint lorsque les Condors de Bakersfield ont fait le saut de la ECHL à la Ligue américaine en 2015. Il a encaissé le coup en se disant que ce chapitre de sa carrière s’inscrivait dans son processus d’apprentissage. Il estimait normal de faire un pas en arrière dans une ligue de calibre supérieur.

Le fait de travailler sous la direction de Gerry Fleming l’a aidé aussi à digérer la pilule. Le Montréalais d’origine est une connaissance de longue date.

N’empêche, il lui a fallu attendre six ans avant de pouvoir accéder à l’étape suivante dans la LAH. Le sort a voulu que cette offre lui vienne du Canadien, qui lui a confié la direction du Rocket de Laval.

Ça va avec le métier

L’homme de 47 ans esquisse un sourire quand je lui demande s’il est de nature patiente.

« Ça fait que 18 ans que je suis coach, rappelle-t-il.

« Il faut que tu sois patient dans ce milieu. C’est ça, le hockey. Tu dois apprendre à composer avec le temps tout en apprenant le métier.

« Tu dois prendre des risques. Ce n’est pas facile pour la vie familiale. »

Ses deux aînés sont aujourd’hui de jeunes adultes âgés de 20 et 18 ans. Ils peuvent voler de leurs propres ailes.

Houle demeure quand même père à temps plein. Un troisième rejeton s’est ajouté à la famille il y a cinq ans.

Passer par toutes les étapes

Diriger des équipes des ligues mineures, ça veut dire se taper de longues heures en autocar. Encore là, Houle n’en a cure. Il se sent dans son élément.

« Ce que je veux faire dans la vie, c’est diriger des équipes de hockey, reprend-il.

« Il faut apprendre à tous les niveaux et, dans mon cas, je n’ai pas sauté une étape. C’est une chose dont je suis très fier. »

À ses sept premières saisons dans le coaching, Houle a occupé un poste d’adjoint à l’Université Clarkson, où il a fait ses études.

Il a ensuite dirigé dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec pendant cinq ans, les deux premières avec les MAINEiacs de Lewiston et les trois suivantes avec l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Il était âgé de 39 ans lorsque les Oilers d’Edmonton lui ont ouvert les portes de leur club-école à Bakersfield.

Strict et exigeant

Le coach fait-il montre d’autant de patience envers ses joueurs ?

« Au début de la saison, oui, répond-il.

« Mais si tu répètes les mêmes erreurs à la fin de l’année, ma patience est à bout, ajoute-t-il en riant.

« C’est important de mettre ton pied à terre dès le départ. Je suis un coach strict et exigeant. En autant que mes joueurs respectent le système que je leur inculque, ça peut aller. »

Profondeur et expérience

Houle estime que la profondeur des effectifs dont il disposait cette saison est ce qui a permis au Rocket d’atteindre les séries.

« On a connu un bon début de saison, puis on a traversé un creux de vague qui s’est traduit par une séquence de cinq ou six défaites, raconte-t-il.

« On a été ensuite affectés par les effets de la COVID. Plusieurs de nos joueurs ont été rappelés par le grand club.

« En revanche, les ressources sur lesquelles on misait à Trois-Rivières combinées à l’expérience qu’on avait dans nos rangs nous ont aidés. On était en mesure de bien jouer défensivement et de marquer des buts. »

Joueurs gonflés à bloc

Aujourd’hui, Houle récolte les premiers fruits de ses efforts à titre d’entraîneur dans les rangs professionnels.

La présence du Rocket dans les séries, une première en cinq ans d’histoire, constitue une avancée intéressante dans sa carrière.

« C’est très plaisant pour la ville de Laval et l’organisation du Canadien, enchaîne Houle.

« Pour nous, les joueurs et les entraîneurs, c’est toujours spécial de vivre de tels moments. Nous comptons sur d’excellents partisans. L’ambiance est bonne à nos matchs locaux.

« Les joueurs jouent avec émotion et passion. Je pense que c’est ce qui fait la différence. »

Gagner c’est développer

Le Rocket de Laval aura un visage différent la saison prochaine. Jean-François Houle sait qu’il aura une équipe plus jeune sous la main.

« On devra établir des paramètres, dit-il.

« Il nous faudra être constants. C’est la seule manière qu’on peut arriver aux séries dans la Ligue américaine. »

C’est contagieux

Ça fait du bien à entendre de la bouche d’un entraîneur de la Ligue américaine. Car il n’est pas rare qu’un dirigeant dise qu’il priorise le développement avant la victoire.

Quant à lui, Houle juge que ces deux facteurs sont aussi importants l’un que l’autre.

« J’ai toujours dit que gagner, c’est développer, continue-t-il.

« Tes jeunes joueurs doivent être développés dans un environnement gagnant. Je pense que c’est primordial si tu veux que le grand club de ton organisation aille dans la bonne direction.

« La victoire est contagieuse. Les gars sont heureux quand ils gagnent. Oui, le développement est important. Les joueurs doivent y mettre les efforts.

« Mais s’ils le font dans une atmosphère victorieuse, ça aide tout le monde. »

Houle pense aussi qu’il ne faut pas sous-estimer les vétérans qui jouent dans la Ligue américaine.

« Ils sont plus utiles que les gens ne le croient, mentionne-t-il.

« Ils aident beaucoup les jeunes. »

Primeau a compris

Dans le cas de Cayden Primeau, c’est peut-être Houle qui lui a donné une bonne poussée dans le dos en lui préférant Kevin Poulin pour le premier match des séries.

Depuis cet épisode, Primeau excelle comme il ne l’avait jamais fait auparavant avec le Rocket. Il présente un taux d’arrêts de ,936 et une moyenne de 1,93 but accordé.

« Le mérite revient à notre entraîneur des gardiens Marco Marciano », souligne Houle.

« Je parle à nos gardiens de temps en temps. Quand ils sont dans leur bulle comme présentement, je ne leur parle pas. Je ne les regarde même pas. Je ne veux pas les déranger. »