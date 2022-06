Retrouvailles louperivoises.

Les grandes retrouvailles du 50e anniversaire du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup ont permis, le samedi 21 mai dernier, à près de 360 anciens et anciennes incluant des membres du personnel actuel ou retraité de revivre de bons souvenirs le temps d’une journée.

Lors d’une cérémonie protocolaire, le Collège a rendu hommage à huit de ses diplômés(es). Pour la première fois, l’établissement a honoré trois (3) anciens en les élevant au rang d’Étoiles montantes (EM) et conformément à une tradition quinquennale, cinq (5) anciens ont été immortalisés parmi les Grands du Collège (GC). De gauche à droite : Martin Noël, père de Philippe Noël (EM) cofondateur de l’entreprise Whist Technologies inc., Promo 2014 ; Sylvain Dionne (GC) communicateur de carrière depuis 45 ans, Promo 1977 ; Stéphanie Poitras (GC), directrice générale de l’entreprise familiale Aliments Asta inc. Promo 1999 ; Pierre-Antoine Gosselin (EM) cochef d’antenne à TVA Québec, Promo 2008 ; Carl Pelletier (GC), lieutenant intérimaire à la direction du poste MRC de Rivière-du-Loup de la Sûreté du Québec, Promo 1989 ; Myriam Veilleux (GC), qui a travaillé pour Bombardier Transport, Promo 1981 ; Guy Laforce (GC), ex-Mercure, directeur général, division événementielle, d’Arsenal art contemporain Montréal, Promo 1983 et Carole-Anne Roussel (EM), chanteuse soprano avec l’Ensemble Renouveau, Promo 2011.

Le Relais solidaire

Au sortir d’une pandémie de deux ans, le 3e Mouvement de compassion en soutien au personnel soignant et enseignant a été lancé récemment afin d’amasser des fonds servant à offrir des séjours de répit aux personnes affectées par la fatigue et le stress. Vous êtes invités à enfiler vos espadrilles, le samedi 11 juin, afin de participer au Relais solidaire initié par les sœurs Augustines de Québec. Le Relais solidaire 2022 proposera deux parcours, dont une boucle significative d’environ 7 km entre les trois monastères (Augustines, Hôpital général de Québec et Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur de Jésus) ayant servi de centre de soins aux sœurs Augustines. Inscriptions au Mouvement de compassion ou faire un don au jedonneenligne.org/lemonasteredesaugustines/campagne/Mouvementdecompassion. Sur la photo du haut, les Augustines de Québec prêtes pour la marche du 11 juin et sur celle du bas, dans l’ordre habituel : Josée Laurence, directrice générale du Monastère des Augustines ; Nathalie Roy, directrice générale de la Fiducie du Patrimoine culturel des Augustines et Sœur Lise, supérieure générale des Augustines de Québec.

En souvenir

Le 1er juin 1992. Avec une victoire de 6 à 5 à Chicago lors de la série finale, les Penguins de Pittsburgh disposent des Blackhawks en quatre matchs et remportent leur deuxième coupe Stanley d’affilée. Mario Lemieux reçoit encore le trophée Conn Smythe.

Anniversaires

André Drolet (photo de gauche), Directeur du développement des affaires du Groupe Daigle, 68 ans... Rocco Cortina (photo) propriétaire des restaurants Il Matto de Québec et Lévis 50 ans... Roman Josi, défenseur des Predators de Nashville (LNH) 32 ans... Dominique Brown, président de Chocolat favoris, 44 ans...Dominique Lebeau, musicien québécois, membre du groupe Les Cowboys fringants, 47 ans... Alanis Morissette, chanteuse canadienne, 48 ans... Louis-David Morasse, acteur québécois (5e Rang), 49 ans... Paul Coffey, un des meilleurs défenseurs de tous les temps de la LNH, 61 ans... Danyelle Blouin, présidente et directrice au développement des affaires chez Créapub Design... Ron Wood, guitariste des Rolling Stones depuis 1975, 75 ans... Pat Boone, chanteur américain, 88 ans.

Disparus

Le 1er juin 2021 : Jacques Lacoursière (photo), 89 ans, historien québécois de renom, auteur et vulgarisateur hors pair... 2021 : Mike Marshall, 78 ans, ancien lanceur des Expos de Montréal de 1970 à 1973... 2020 : Alfred Chouinard, 92 ans, longtemps le professionnel de golf en titre au club de golf Alpin à Ste-Brigitte-de-Laval... 2018 : Eddy Clearwater, 83 ans, (The Chief), chanteur et guitariste américain de blues... 2015 : Jacques Parizeau, 84 ans, premier ministre du Québec de septembre 1994 à janvier 1996... 2008 : Yves Saint-Laurent, 71 ans, l’un des plus grands noms de la mode... 1968 : André Laurendeau, 56 ans, journaliste, écrivain, politicien et animateur... 1960 : Lester Patrick, 76 ans, pionnier de la Ligue nationale de hockey, admis au Temple de la renommée en 1947.