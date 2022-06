Ricky Gervais, les femmes et les pénis

Je vous donne une recette : si vous voulez entacher la réputation de quelqu’un, traitez-le de « -phobe ». N’importe quel « -phobe » fera l’affaire : xéno-phobe, homo-phobe, islamo--phobe ou, le plus populaire en ce moment chez les woke : trans-phobe. Et en plus, ça n’a même pas besoin d’être vrai !

Mon humoriste préféré, l’hilarant Ricky Gervais, vient d’en faire les frais et ces accusations à tort et à travers commencent à me tomber royalement sur les nerfs.

OFFENSER LES OFFENSÉS

Ricky Gervais est cet humoriste britannique qui a animé plusieurs cérémonies des Golden Globes avec son humour grinçant. La rectitude politique, il s’en tape !

C’est aussi le créateur génial des séries cultes The Office et After Life. Mais dans son dernier spectacle SuperNature, présenté sur Netflix, il a osé dire : « Les femmes n’ont pas de pénis ».

À cause de remarques sur « les femmes à l’ancienne qui avaient un utérus » et sur « les femmes modernes qui ont une barbe et une bite », il se fait traiter (par un groupuscule de militants qui n’ont aucun sens de l’humour) de transphobe.

Selon moi, la meilleure façon de résumer la pensée de Gervais--- est ce passage de son spectacle : « Les personnes transgenres réclament d’être traitées de façon égalitaire. C’est ce que je fais : je les inclus dans mes blagues ».

Dans son spectacle, Gervais fait des blagues plus grinçantes les unes que les autres sur : les nains, un gars qui lâche un pet aux funérailles d’un bébé, les pédophiles et Adolf Hitler. Entre autres.

Il rit des religions, des races, des obèses. Mais il faudrait que Gervais se ferme la trappe quand vient le temps de parler du phénomène social de l’heure ?

Récemment, c’est l’humoriste américain Dave Chapelle qui a aussi été la cible des woke, lui aussi à cause de blagues sur le phénomène transgenre, lui aussi pour un spectacle sur Netflix. Et on sait comment ça s’est passé pour lui. Quelques semaines après la controverse, un spectateur est monté sur scène et l’a frappé. Est-ce que c’est ça qui attend Ricky Gervais ?

Ce qui me tombe sur les nerfs, ce sont les journalistes qui répètent, chaque fois qu’ils parlent de Gervais ou Chapelle, « jugé transphobe ». Jugé par qui ? Par trois militants cachés derrière leur clavier ?

Il suffit qu’un lobby qualifie un individu de « xxxxphobe » pour que cette étiquette lui colle à la peau chaque fois que son nom est prononcé ?

Heureusement que le PDG de Netflix, Ted Sarandos, a défendu le droit des deux humoristes à « tester les limites », au nom de la liberté d’expression.

Essentiellement, ce que nous dit Ricky Gervais dans

SuperNature, c’est que si tu te réjouis que quelqu’un soit « annulé » aujourd’hui pour avoir dit quelque chose il y a 10 ans, tu risques de te faire annuler toi-même dans 10 ans. Car on ne sait jamais ce qui va être offensant d’une année à l’autre.

En effet. Qui aurait cru, en 2012, que le fait de dire : « Une femme n’a pas de pénis » serait un jour considéré un propos haineux, une incitation à la violence ?

LA « CANCEL CULTURE » ?

J’ai une question pour les progressistes qui réclament que les captations de Chapelle et Gervais soient retirées de Netflix, et que le PDG Sandaros perde son emploi : depuis quand la gauche est pour la censure ?