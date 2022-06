Trois nuances de blanc

Tous pareils, les vins blancs? Oh que non! En voici trois on ne peut plus différents. Tous savoureux à leur manière et tout indiqués pour les beaux jours de juin. Santé!

BASSERMANN-JORDAN, Weissburgunder Trocken 2020, Ruppertsberg, Pfalz, Allemagne

32$ - Code SAQ 14951940 – 13% - 4 g/L – Biologique

Les vignobles du Mittelhaardt sont les plus connus de toute la région du Palatinat, en grande partie grâce à des domaines comme Bassermann-Jordan, créé en 1718. Aujourd’hui propriété de la famille Niederberger, le domaine de 49 hectares est cultivé en agriculture biologique et compte plus de 20 parcelles réparties sur les trois communes les plus réputées du Mitthelhaardt: Forst, Deidesheim et Ruppertsberg.

Selon la classification allemande, ce Weissburgunder n’est qu’un Ortswein, une «appellation village», pour reprendre le jargon bourguignon, mais il pourrait aisément passer pour un Erste Lage, ou «Premier cru». Un vin d’une grande transparence, dont les parfums et la texture à la fois grasse et délicate rappellent que le cépage pinot blanc est un proche parent du chardonnay. Fermenté et élevé sur lies fines en fûts en chêne et en œufs en béton, il a la fraîcheur et la finesse d’un blanc du nord, avec le volume en bouche d’un pouilly-fuissé. À 30$ et des poussières, si vous êtes un fan de vin blanc classique de Bourgogne, vous voudrez en faire provision pour l’été.

**** $$$

LE CLOS DU TUE-BOEUF, Vin blanc 2020, France

25,95$ - Code SAQ 14790568 – 12,15% - <1,2 g/L

Jean-Marie et Thierry Puzelat sont surtout connus pour leur «résistance» et leur lutte pour la réhabilitation de vieux cépages ligériens, mais ils élaborent aussi un bon sauvignon blanc. Très bon, en fait. Les raisins sont cultivés en bio par des amis dans la vallée du Cher, vendangés à la main, pressés en grappes entières, fermentés avec des levures naturelles, sans soutirage jusqu’à la mise en bouteille, où il est collé et très légèrement sulfité. À son nez exubérant de fruits tropicaux, on devine que le sauvignon blanc n’a pas manqué de chaleur ni de soleil en 2020. La bouche témoigne elle aussi de raisins mûrs, le milieu de bouche est assez riche et la finale est fraîche. Un bon vin pour accompagner les tacos de poisson.

*** 1⁄2 $$ 1⁄2

DÖNNHOFF, Riesling Kabinett 2020, Kreuznacher Krötenpfuhl, Nahe, Allemagne

34,25 $ - Code SAQ 12587865 – 9 % - 47 g/L

Hermann Dönnhoff a commencé à embouteiller ses vins par parcelle dès les années 1920, alors que bien des domaines vendaient toujours leurs vins en fûts et n’avaient que très peu d’intérêt pour les cuvées parcellaires. À son tout, son petit-fils Helmut a agrandi la taille du domaine en acquérant, puis en restaurant des parcelles abandonnées sur certains des meilleurs sites de la Nahe. Depuis 2007, Cornelius Dönnhoff, le fils d’Helmut (je sais, cela commence à ressembler à un roman de Gabriel García Márquez) a lui aussi étoffé le holding familial, qui compte aujourd’hui des parcelles dans neuf Grosse Lagen (grand crus). Ce kabinett du lieu-dit Krötenpfuhl est l’incarnation même du riesling de la Nahe, dont les vins, dit-on, sont à mi-chemin entre ceux de la Moselle et du Rheingau. Un mariage hyper harmonieux de sveltesse et de plénitude, avec un bouquet intense, mais ciselé au scalpel et une présence en bouche aussi éthérée qu’elle est ancrée dans son terroir de loess et de limon. Un conseil: achetez-en au moins 6 bouteilles et laissez-les reposer en cave pendant une dizaine d’années.

**** $$$