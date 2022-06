Troisième tour: Tampa Bay et Colorado en finale?

Le Lightning de Tampa Bay et l’Avalanche du Colorado sont les équipes favorites quant à l’affrontement de la finale de la Coupe Stanley.

C’est du moins l’avis de nos 15 participants, qui, à part une exception de part et d’autre, prévoient que, dans l’Association de l’Est, la formation de la Floride disposera des Rangers de New York et que, dans l’Ouest, l’équipe de Denver éliminera les Oilers d’Edmonton.

Le chroniqueur au Journal et analyste à TVA Sports Michel Bergeron est non seulement le seul à prétendre que l’unique équipe canadienne du carré d’as réussira à battre l’Avalanche, mais il est aussi le seul à avoir prédit, avant le début des séries éliminatoires, que le Lightning remporterait une troisième coupe Stanley de suite.

Un score parfait

Le directeur des sports du Journal de Montréal, Denis Poissant, fait bande à part dans l’Est. Il s’attend à une victoire des Rangers, mais dont le dénouement ne sera connu qu’au terme d’une septième et décisive rencontre.

Tous les autres experts accordent l’avantage au Lightning. Quatre d’entre eux, Bergeron, Jonathan Bernier, Mathieu Boulay et Luc Grenier, n’accordent qu’un seul gain aux Rangers dans ce duel qui s’amorcera ce soir au Madison Square Garden de New York.

Parlant de Grenier, il a inscrit un score parfait au deuxième tour en prédisant les victoires de Tampa Bay, de New York, du Colorado et d’Edmonton.

De surcroît, le directeur des sports au Journal de Québec obtient la meilleure fiche parmi nos 15 analystes avec 10 bonnes prédictions sur 12, pour une moyenne d’efficacité de 83 %.

Pour Connor McDavid

Si Bergeron a choisi les Oilers, c’est en grande partie pour son appréciation de leur capitaine.

« J’adore Connor McDavid, s’est-il exclamé en entrevue téléphonique au Journal. C’est un joueur complet et un manieur de rondelle hors pair. Sur la patinoire, il est un feu roulant.

« Je le vois encore meilleur que Mario Lemieux, Wayne Gretzky et Bobby Orr, dit-il. J’ai eu la chance de diriger Lemieux et Gretzky derrière le banc [avec Jean Perron au Rendez-vous 1987] et j’ai pu constater leur talent. Mais j’ai l’impression que McDavid est encore plus dominant. »