Cyclisme: une progression qui réjouit Pier-André Côté

Fort de sa première victoire en carrière en Europe acquise le 20 mars, Pier-André Côté est de retour à la maison et il était présent, mercredi, au lancement de la saison de la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) qui s’est déroulé à Québec.

Le coureur de la formation américaine Human Powered Health est emballé par sa progression.

« J’ai franchi de belles étapes en remportant en Belgique [le Grand Prix Criquielion] ma première victoire d’étape en carrière en Europe et en terminant en deuxième place en Italie (Tour de Sicile), a expliqué le cycliste de Saint-Henri-de-Lévis. On le voit plus quand tu passes du top 20 à te battre pour la victoire, versus passer du top 50 au top 20. Je réalise tout le chemin parcouru au cours des quatre dernières années. »

Libre comme l’air à la fin de la présente saison, Côté aimerait grossir les rangs d’une formation du World Tour l’an prochain. « L’objectif est de participer à de plus grosses courses, et tu peux le faire au sein des équipes du World Tour, a-t-il raconté. J’estime que je suis prêt à évoluer au niveau supérieur. Je connais une belle courbe de développement et je n’ai pas atteint mon plein potentiel. »

En action du 10 au 12 juin à l’occasion du Grand Prix cycliste de Charlevoix, Côté souhaite poursuivre sa préparation en prévision des nationaux, qui se dérouleront à Edmonton du 23 au 26 juin. Une sélection au sein de l’équipe canadienne, qui prendra part aux Jeux du Commonwealth à Birmingham, est dans sa mire, tout comme sa présence aux étapes du World Tour de Québec et de Montréal les 9 et 11 septembre.

Programme Embarquez

Jeune retraité, l’Olympien des Jeux de 2016 à Rio Raphaël Gagné est toujours aussi passionné par le cyclisme. « Je fais autant de vélo qu’avant, mais de façon différente, a souligné le spécialiste du vélo de montagne. Je n’ai plus d’objectifs de performance, mais je suis toujours animé par la passion. »

Gagné compte parmi les ambassadeurs du nouveau programme Embarquez, lequel vise à initier les jeunes de 8 à 11 ans des écoles primaires du grand Montréal, de Québec et de Sherbrooke à la pratique sécuritaire et utilitaire du vélo. L’objectif du directeur général de la FQSC Louis Barbeau est d’étendre ce programme de trois ans initié en Colombie-Britannique à la grandeur de la province.

Plateau historique

Barbeau a aussi confirmé que l’organisme avait atteint un plateau historique de plus de 9000 licenciés. En 2019, ce qui était alors le sommet, un peu moins de 9000 coureurs étaient enregistrés.

Les écoles recevront une flotte de 30 vélos et de 30 casques et compteront sur la présence de deux entraîneurs certifiés pendant trois jours pour s’initier au plaisir de rouler.

« C’était tout naturel de m’impliquer, a indiqué Gagné. On veut que les jeunes développent les habiletés de base et de saines habitudes de vie. Même si on pourrait croire que tous les jeunes savent faire du vélo, ce n’est pas le cas. Plusieurs ne savent pas comment mettre un casque. D’autres débarquent de leur vélo pour monter sur le trottoir ou grimper une petite butte. En développant ces habiletés de base, ils vont développer l’estime de soi. »

Selon l’attrait suscité chez les participants, ces derniers seront dirigés par la suite vers des clubs de leur région.

Parallèlement à son rôle d’ambassadeur, Gagné, qui suit ses niveaux d’entraîneur du Programme national de certification des entraîneurs, donnera un coup de main aux coureurs de l’équipe du Québec qui seront présents à la Coupe du monde de vélo de montagne du Mont-Sainte-Anne, qui se déroulera du 5 au 7 août.