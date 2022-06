Une victoire, mais peu de sourires

DENVER | Nathan MacKinnon, Cale Makar et J.T. Compher ont essentiellement répété le même discours. Ils se disaient heureux de ce gain, mais ils auront besoin de nettoyer plusieurs facettes de leur jeu.

• À lire aussi: L'Avalanche remporte un match complètement fou

• À lire aussi: Oilers: quand le jeune pousse le vieux

« Les Oilers ont une équipe dangereuse, a dit MacKinnon. Ils ont de la profondeur aussi. Les deux [Connor McDavid et Leon Draisaitl] ont aussi fait leurs choses. Ils étaient incroyables comme toujours. Nous avons des trucs à corriger, mais nous sommes heureux de la victoire. »

« Il s’agit d’une bonne victoire pour nous, a renchéri Compher, qui a marqué deux buts. Nous aurons des choses à corriger défensivement si nous voulons gagner d’autres matchs dans cette série. »

Avant le début de cette confrontation, plusieurs analystes avaient prédit des rencontres à haut pointage. Le premier match était dans cette lignée avec un gain de 8 à 6 de l’Avalanche contre les Oilers.

« Je n’ai pas entendu ce que les gens pouvaient dire avant le début de notre série. Je n’ai aucune idée, a assuré MacKinnon. Je suis juste heureux de la victoire. Nous pouvons mieux jouer défensivement. Il y a du nettoyage à faire un peu partout. Nous ne voulons pas jouer comme ça. »

Makar a aussi frappé sur le clou du nettoyage.

« Je sens que nous avons fait de bonnes choses. Mais nous leur avons donné trop de chances de marquer. Ils ont des joueurs talentueux. Nous devons mieux jouer défensivement. Nous apprendrons de cette rencontre. Nous ne voulons pas jouer comme ça contre eux. Nous aurons besoin de nettoyer notre jeu dans notre territoire. »

Des indications

Par ailleurs, Jared Bednar est resté assez muet au sujet de la blessure de son gardien partant, Darcy Kuemper.

« Il s’est blessé au bas du corps, a mentionné l’entraîneur. On verra pour la suite. »

Appelé en relève, Pavel Francouz a terminé avec le gain en cédant trois fois sur 21 tirs.

« J’ai eu deux ou trois présences pour m’étirer, a admis le Tchèque. Je n’ai pas eu à sauter sur la glace immédiatement à froid. J’ai eu le temps de me préparer un peu mentalement. Un soigneur m’avait dit de me préparer. »

Un peu de chance

Makar a marqué un superbe but à la fin de la première période, répliquant neuf secondes après un but d’Edmonton, celui de Zach Hyman. L’entraîneur Jay Woodcroft a perdu une contestation pour un hors-jeu sur le but de Makar. À la reprise, on remarque que le défenseur du Colorado a attendu avant de retoucher à la rondelle pour offrir une seconde de plus à Valeri Nichushkin afin de sortir de la zone.

« Pour mon but, j’ai eu comme instinct de lui donner le plus de temps possible pour sortir de la zone, a expliqué Makar. Je n’ai pas eu le temps de regarder la reprise. C’était peut-être un peu de chance. »