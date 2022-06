Y a-t-il une limite au populisme de la CAQ ?

Le thème principal, voire le seul thème, du congrès de la CAQ en fin de semaine était la fierté, la nouvelle expression favorite de la CAQ pour parler d’identité, de langue et de l’immigration.

Le premier ministre, dans son allocution de clôture, a dressé un portrait alarmant de notre existence comme peuple. La Louisianisation du Québec serait en marche, à moins d’avoir le plein de contrôle d’une catégorie minoritaire de l’immigration, en sus des pouvoirs de sélection que le Québec détient déjà en matière d’immigration économique, la catégorie la plus importante.

Exigences linguistiques

Notre sort comme peuple repose donc sur moins de 10 000 époux et enfants qui viennent rejoindre leur parenté au Québec. Pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent vivre en français, nous devons être en mesure de déterminer si les conjoints et les enfants de ceux qui sont déjà ici répondent à nos exigences linguistiques.

Nous, au Québec, on va déterminer quel membre de la famille on veut, versus celui que l’on ne veut pas. Peu importe si les enfants doivent obligatoirement être scolarisés en français ou que l’époux doit obligatoirement maîtriser la langue de Molière six mois après son arrivée.

À entendre ces arguments, je me demande réellement s’il y a une limite au populisme du gouvernement Legault. Jusqu’où est-il prêt à aller dans la démagogie, dans la déshumanisation de l’immigration et dans la division pour se maintenir au pouvoir ?

Pour en rajouter une couche, comme si ce n’était pas assez, la bataille de notre survie n’est pas uniquement une question de défense du français comme langue commune, mais également une question de la langue parlée à la maison. Vous avez donc beau travailler en français, étudier en français, socialiser en français, si vous avez le malheur de parler espagnol, portugais ou italien au souper du dimanche avec vos enfants et vos parents, vous êtes une menace à l’identité québécoise, parole de François Legault.