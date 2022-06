MARTEL, André



À son domicile, le vendredi 27 mai 2022, à l'âge de 78 ans et 3 mois, est décédé monsieur André Martel à la suite d'une longue maladie. Il était fils de feu madame Adrienne Servant et de feu monsieur Rosaire Martel. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances le mercredi 8 juin 2022, 17h à 20h, en présence des cendres, auIl laisse dans le deuil son frère et ses sœurs: Floribert (Thérèse Guay), Georgette (Charles Pearson) et Gisèle (feu Joachim Potvin); plusieurs neveux et nièces ainsi que beaucoup d'amis. Il laisse par ailleurs dans un deuil profond Diane Dupont et ses enfants de cœur Dominik Dupont, Kristina Dupont-Gaudet et Gabriel Dupont. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédé: feu Roger (feu Jeanne-D'Arc Simard), feu Paul-Henri, feu Olivette (feu Jean-Marie Gauthier), feu Raymond (feu Jeannette Laperière), feu Normand (Floride Lavoie), feu Jeannine (feu Cyrille Lamontagne), feu Gilles et feu Rosanne (Jocelyn Laflamme).L'inhumation des cendres se fera au cimetière de Notre-Dame-de-la-Doré. La famille tient à remercier les docteurs Sandra Deldagan et Carole Cyr ainsi que tous le personnel du CLSC de Ste-Foy dont garde Valérie.