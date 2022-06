LAUGHREA, Suzanne Labbé



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 mai 2022, est décédée à l'âge de 97 ans et 4 mois, Mme Suzanne Labbé Laughrea, épouse de feu M. Patrick Laughrea, domiciliée auparavant à Thetford Mines. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michael (Hilda Lima), Patricia-Ann (Pierre Douville), John (Ann Laflamme), ses petits-enfants: Isabel Laughrea (Arnaud Blanchet), Elisabeth et Patrick Laughrea, Xavier Douville (Claudine Rancourt), Patrick Douville (Emily McDonough), Marielle Douville, Marie-Christine Laughrea (Heythem Tlili), Catherine Laughrea (Jacques-Étienne Beaudet), Sophie Laughrea (Antoine Landry). Elle demeurera dans le doux souvenir des ses arrière-petits-enfants: Léonie, Éliane, Arnaud, Laura et Lucie Douville, Mateo Kako, Zina Tlilli, Juliette et Charlotte Beaudet. De la famille Labbé, elle était la fille de feu Tancrède Labbé et de feu Marianne Lachance, la soeur de : feu Jean-Marc (feu Jeanne D'Arc Dubois), feu François (feu Marthe Loubier). Sont également touchés par son départ, ses neveux, nièces et de nombreux autres parents et amis(es). Vous pourrez offrir vos condoléances à la famille le vendredi 3 juin de 8 h 30 à 10 h auGamache & Nadeau590, rue St-Alphonse sudThetford MinesLa famille désire remercier le Dr Bernard Boudreau GMF Cité verte Québec, la Dre Anne-Marie Trudelle, neurologue, ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués à leur mère. Votre sympathie à la famille peut se traduire par un don à une des fondations suivantes: Fondation de l'Hôpital de la région de Thetford (1717, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines, Qc. G6G 2V4) www.fondationhopitalregionthetford.ca -Groupe Albatros (1637, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines, Qc, G6G 2V3) / Les religieux St-Vincent-de-Paul: " Charité RSV Missions " 275, rue Marie-de-l'Incarnation, Québec, Qc, G1N 3G5 info@r-s-v.org