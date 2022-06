GUIMOND, Germain



À Lévis, le 25 mai 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Germain Guimond, époux de feu madame Gemma Laforest, fils de feu monsieur Joseph Guimond et de feu madame Diana Gobeil. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Il laisse dans le deuil ses filles : Lyne (Michel Cloutier), Denise (Jean-Claude Leduc) et Sylvie (François Mercier); ses petits-enfants : Jonathan, Jennifer, Sylvain, Karine et Alexandre; ses 10 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Annette (feu Jean-Charles Girard), feu Hermance (feu Victor Aubé), feu Lauretta (Rosaire Grenon), feu Marie-Claire (feu Gérald Piquette), feu Aliette (feu Claude Savard), feu Marie-Joseph (feu Jean-Marie Mailloux), Maurice (Paulette Potvin), feu Françoise, Roger (Cécile Tremblay) et Paul-Ernest (feu Gaétane Girard); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Marthe Laforest (feu Freddy Perron), Rose-Hélène Laforest (feu Bertrand Simard), Sœur Thérèse Laforest Notre-Dame du Bon-Conseil, feu Sœur Noëlla Laforest Notre-Dame du Bon-Conseil, Ézélia Laforest (Jean-Pierre Juneau), Denise Laforest (Raynald Lévesque), Huguette Laforest (Robert Pilote), Marcel Laforest (Réjeanne Morin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Monsieur Germain Guimond était un vétéran de la Guerre de Corée. Un merci spécial à Marthe Mailloux, sa nièce, qui a toujours été présente. Papa a choisi la discrétion.C'est son choix. Ceux et celles qui le désirent sont invités à faire un don à la Société de recherche sur le cancer. https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr