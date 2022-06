POIRIER, Michel



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 18 mai 2022, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Michel Poirier, époux de madame Réjeanne Tremblay. Il était le fils de feu Rosario Poirier et de feu Thérèse Vallières. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Réjeanne, ses enfants : Yannick (Stéphanie Peyrat), Mélanie (Christian Drolet), Nadia et Audrey (Jean-Philippe Bolduc); ses petits-enfants : Antoine, Cédrick, Xavier, Julianne et Charles-Olivier; ses frères et sœurs : Collette (Gilles Desroches), Monique (feu Gérard Moffet), feu Raymond (Sylvie Laprise) et Gilles (feu Denise Ouellet, Solange Lamarre); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, ami(e)s et anciens collègues de travail. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques (1188, avenue Union, bureau 520, Montréal, Qc, H3B 0E5, www.scleroseenplaques.ca).