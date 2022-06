SÉVIGNY, Éric



Éric était un exemple de résilience et a démontré beaucoup de courage en faisant face à différentes épreuves tout au long de sa vie. Éric nous a laissé tant d'histoires et de souvenirs, il est à nous de les partager. À Saint-Apollinaire, le 25 mai 2022, à l'âge de 41 ans, est décédé Éric Sévigny, fils de Marcel Sévigny et de Denise Rousseau. Il demeurait à Saint-Apollinaire., la famille vous recevra de 18h30 à 20henau même endroit. Outre ses parents, il laisse dans le deuil son frère Hugues (Sylvie Pâquet), son filleul adoré Pierre-Alexandre et sa nièce d'amour Anne-Sophie, ainsi que sa marraine Nicole. Il laisse également dans le deuil ses oncles et tantes Sévigny et Rousseau, ses cousins et cousines, sans oublier ses ami(e)s et ses collègues. La famille tient à remercier le bon travail de son intervenante du CLSC, madame Line Beaudoin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Grand Village https://fondation.grand-village. com/faire-un-don.