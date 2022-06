LAROSE, Jacqueline



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 janvier 2022, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Jacqueline Larose, épouse de monsieur Marcel Lemieux, fille de feu madame Madeleine Fontaine et de monsieur Jean Larose. Elle demeurait à Saint-Anselme. Outre son père et son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Pier (Hugo Doucet) et Sébastien; ses petits-enfants : Alexis et Rosalie; ses frères et soeurs : Marie-Claire (Gérard Bernard), Clément (Rita Bouchard), Nicole (Michel Guay), Michel (Denise Leblanc), feu Jacinthe (Denis St-Hilaire), Aline (Jacques Lavallée), Yvette (Jean-Pierre Point), Claude (Lisa Duguay), Jean-Guy, Germain (Marie-France Patry); ses beaux-frères et belles-soeurs : Lucie (feu Yvon Labrie), (Jean Matte), Jocelyne, Nicole (Henri Rousseau), Yvan, feu Sylvie (Roger Leblond), (Lucie Dallaire) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera aule vendredi 3 juin, de 18 h à 21 h et le samedi 4 juin, à compter de 9 h.