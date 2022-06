CHICOINE, Guy



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 29 avril 2022, à l'âge de 51 ans, est décédé monsieur Guy Chicoine. Né à Québec le 1er septembre 1970, il était le fils de dame Lucina Collin et de feu monsieur Wilfrid Chicoine. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9h.Il vous sera possible de la visionner en direct ou en reprise via le https://funeraweb.tv/fr/diffusions/52943. La webdiffusion sera accessible pour tous, sans mot de passe. Monsieur Chicoine laisse dans le deuil ses sœurs: Nathalie et Marie-Blanche; ses neveux et nièces: Brandon, Jason, Jordan, Isabelle, Jade; son petit-neveu Gabriel; ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie spécialement son oncle Alexis et sa tante Jeanne d'Arc Collin de même que les soins palliatifs du CLSC Charlesbourg et de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués.