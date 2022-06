GIROUX BRETON, Thérèse



À la Résidence Louis-Hébert, le 10 mai 2022, à l'âge de 93 ans et 9 mois, est décédée madame Thérèse Giroux, épouse de monsieur François Breton, fille de feu madame Yvonne Breton et de feu monsieur Cléophas Giroux. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. Elle laisse dans le deuil, outre son époux François Breton, ses enfants: Bertrand (feu Louise Julien) et Francine (Daniel Barbeau); ses petits-enfants: Solange, François, Jacynthe, Annie, Josée et de nombreux arrière-petits-enfants; ses sœurs: Rolande et Madeleine, ainsi que des plusieurs neveux et nièces. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Marie-Paule, Noëlla, Marie-Claire, Gérard, Antoine, Fernand et Cécile. La famille aimerait remercier le personnel du CHSLD Louis-Hébert.