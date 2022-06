PICARD, Françoise Powell



À la résidence Coté Jardins, le 3 mai 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée Françoise Powell, épouse de feu Paul Picard et fille de feu Joseph-Alfred Powell et de feu Alma Nolet. Elle est née à East Angus, a grandi à Saint-Ferdinand et demeurait depuis plusieurs années à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marc (Odette Demers) et Michel (Julie Bujold), ses petites-filles Mathilde et Ariane, sa sœur Suzelle, sa belle-sœur Denise, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein.