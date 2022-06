15 idées cadeaux pour la fête des Pères

Voici 15 items qui feront le bonheur de votre papa. Quel que soit votre budget, et ses passions, on a des idées géniales pour vous.

1. Organisateur de perceuse électrique pour garage - 63,53$ sur Amazon.

Organiseur d'outils en métal avec 5 stations de charge pour perceuse, excellente organisation d'atelier et de stockage. Le cadeau idéal pour le papa bricoleur!

2. Huile de nettoyage pour grille de barbecue - 17,99$ sur Amazon.

Idéale pour nettoyer les barbecues et les grilles de barbecue. Utilisation avec grattoirs, brosses, accessoires et outils. Excellent cadeau pour la fête des Pères!

3. Cocotte en fonte émaillée avec couvercle - 82,67$ sur Amazon.

Cocotte en fonte émaillée de 5,7 L pour la cuisson, le braisage, le rôtissage et plus encore.

4. Le polo col Johnny piqué - 50,00$ chez Simons.

Le polo se démarque avec sa forme V ouverte en pointes!

5. Sac d'hydratation avec poche à eau de 2 litres pour le sport - 73,17 sur Amazon.

Les sangles confortablement rembourrées avec des coussins en mousse épais avec de la maille assurent un confort de port durable!

6. Coffret loisir en duo - 39,99$ sur Coffrets prestige.

Faites plaisir à votre papa avec ce Coffrets Prestige Loisir en duo et sa sélection de plus de 35 forfaits d'activités à partager en duo.

Dégustez de savoureuses bières artisanales, des brunchs gourmands, de nouvelles expériences à découvrir!

7. Coffret Hôtels et auberges - 179,99$ sur Coffrets prestige.

Offrez l'opportunité à votre papa de dormir dans une chambre spécialement sélectionnée pour lui. Offrez en cadeau une nuitée dans un hôtel ou une auberge.

1 nuitée, pour 2 personnes.



8. Coffret Conduite sportive - 139,99$ sur Coffrets prestige.



Le coffret Conduite sportive permet de vivre une expérience inoubliable au volant d’une Ferrari, d’une Lamborghini, d’une Nascar ou même d’une Mustang des années 60!

C’est le cadeau idéal pour les amateurs de beaux bolides et de sensations fortes.

9. Coffret Découverte - 299,99$ sur Coffrets prestige.



Le cadeau par excellence qui offre la chance de faire des expériences sans pareil ou même développer une nouvelle passion grâce à une activité sportive ou d'apprentissage.

Choix : chute libre, montgolfière, fabrication de sa propre bière et plus encore.

10. Le ramasse-poils de barbe - 22,00$ chez Simons.

Ce dispositif ingénieux permet de raser sans avoir à ramasser les poils dans le lavabo!



11. Le sweat col montant minimaliste écologique - 49,95$ chez Simons.

Un nouveau basique écoresponsable fait son entrée cette saison, le col montant sur demi-zip. Un cadeau qui s’offre bien pour le papa stylé!

12. Pantoufles d'intérieur pour homme - 31,99$ sur Amazon.

La semelle intérieure en mousse à mémoire de forme haute densité amortit les pieds et crée un mélange doux aux contours de vos pieds pour un confort absolu!

13. L'eau de parfum 003 - 60,00$ chez Simons.

Eau de parfum légère et enivrante aux notes délicates et fraîches de thé vert et de fleurs blanches poudrées qui se combinent dans ce parfum addictif, à la fois zesté et boisé!



14. Lot de 4 verres à whisky - 42,99$ sur Amazon.

Les verres à cocktail sont placés dans une élégante boîte à cadeau. Le cadeau parfait pour tout amateur de whisky!

15. Bracelet pour le sport de Fitbit - 90,49$ chez BestBuy

Le bracelet pour le sport Inspire 2 de Fitbit permet de surveiller les pas, la fréquence cardiaque, les calories brûlées, le sommeil, et plus encore!

C'est le cadeau parfait pour le papa actif!

