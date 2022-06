LORTIE, Lucile



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 18 avril 2022, à l'âge de 97 ans et 9 mois, est décédée Lucile Lortie, fille de feu madame Marie-Louise Lippé et de feu monsieur Laurier Lortie. Elle demeurait à Québec. Elle nous laissera le souvenir d'une femme souriante et indépendante, d'une artiste et d'une sportive, qui a su profiter de la vie.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 14h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil sa soeur Lise (feu Juergen Schwahn); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, et amis. Elle a rejoint ses frères et ses soeurs: feu Monique (feu Guy Gosselin), feu Jean (feu Charlotte Vézina), feu Yvan (feu Thérèse Delisle), feu Jean-Paul (Roberte Gosselin), feu Roger (feu Lucette Perreault), feu André (feu Huguette Villeneuve), feu Mathilde (feu Jean-Yves Caron), feu Marcel (Rachel Proulx) et feu Pierre. La famille tient à remercier tout le personnel du Marquisat de Montcalm, la résidence Meriade et l'hôpital Saint Francois d'Assise, pour leurs bons soins, leur dévouement et leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.