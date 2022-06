LANCOP, Claude



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré le 3 mai 2022 à l'âge de 67 ans, nous a quittés, après un courageux combat, monsieur Claude Lancop époux de dame Carole Viel. Il était le fils de feu Jean Lancop et de feu dame Georgianne Dionne. Il demeurait à Beaupré.La famille vous y accueillera pour une rencontre de solidarité 1h30 avant la cérémonie, soit de 13h30 à 15h00. Les cendres seront déposées au cimetière de Beaupré sous la direction desIl laisse dans le deuil outre son épouse Carole, son frère Richard (Nicole Déry), leur fille Julie Déry-Lancop (Samuel Rouette-Fiset), sa sœur Marie (Roch Baril), son beau-frère Claude Viel, son beau-frère par alliance Claude Lagueux et sa fille Brienda Schwartz-Lagueux; sa belle-mère Janine Boulet (feu Bertrand Viel) ainsi que plusieurs tantes, cousins, cousines. Il quitte également plusieurs amis(es) précieux notamment Monique, Michel, Réjean, son grand complice Kevin, ainsi que de merveilleux copains(ines) avec qui il a partagé sa passion pour le ski alpin et le vélo de montagne. La famille souhaite remercier sincèrement l'équipe des soins palliatifs et de l'unité prothétique pour leur bienveillance et la qualité des soins prodigués. Un merci tout spécial au docteur Pierre Boutet pour son dévouement et le support indéfectible offert à Claude tout au long de sa maladie. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à : Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11,000 rue des Montagnards, Beaupré, G0A 1E0 et/ou Société protectrice des animaux de Québec, 1130 ave. Galilée, Québec, G1P 4B7.