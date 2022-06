DROLET, Michel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 mai 2022, à l'âge de 83 ans et 7 mois, est décédé monsieur Michel Drolet, époux de feu dame Alphonsine Racine (Francine), fils de feu Almonzor Drolet et de feu Rachel Malouin. Il demeurait à Québec.et de là aux Jardins Québec. La famille vous accueillera une heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil, ses enfants: Robert (Nancy Robitaille), Christian (Claudette Vaillancourt), Claude (Julie Aubé) et Martin; ses petits-enfants: Jessie (Samuel Rousseau-Boissonneault), William, Chloé (Zacharie-William Gagné), Maïa, Charles-Antoine, Isaac, Clémence et Noah; ses frères et sœurs: Almanzor (Rolande Lemay), Nicole (Marcel Goupil), Suzanne (feu Simon Marion), Lise, Paule (feu Marc Paré), Rodrigue (Nora Roy), Gilles (Rolande Parent) et feu Robert; ses beaux-frères de la famille Racine: Raymond (Rolande Tremblay), feu Antoine (France Leblanc), feu Grégoire (Claudette Asselin), feu Laurent (feu Marie-Marthe Côté), feu Thérèse (feu Conrad Paré), feu Jacqueline, feu Lucille (feu André Renaud), feu Françoise et Irène (Réal Aubin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.