BRETON, Hélène



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Hélène Breton, survenu à Québec le 17 mai 2022. Elle était la fille de madame Rachelle Garneau, de monsieur Gérard Breton.Outre ses parents, elle laisse dans le deuil son frère et ses sœurs : Lise (Jean-Yves Masson), André (Laurette Poulin), Carole (Régent Labrecque) et Francine; son neveu Stéphane Masson (Cindy Ferland-Côté); sa nièce Julie Masson; son filleul Nathan Paradis et ses petits-neveux et nièces : Amy et Samuel Paradis, Florence, Thomas, Gabriel et Henrik Masson; une très bonne amie Odette Côté; ses oncles, tantes, cousins, cousines ainsi que plusieurs ami(e)s. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel des soins intensifs et palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec, 1825 boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4, téléphone : 418 525-4385. https://fondationduchudequebec.org/donner-a-la-sante/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.