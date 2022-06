GIGUÈRE, Arthur



Au CHUL, le 10 mai 2022, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Arthur Giguère, quinzième d'une famille de 16 enfants, il est parti rejoindre la majorité de ses frères et soeurs. Il était l'époux de madame Olivette Boissonneault, fils de feu Ernestine Crête et de feu Philippe Giguère, il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Jocelyne (Michel Noël), Dannie; ses petits-enfants : Marie-Chantale et Geneviève Lapierre; ses arrière-petits-enfants : Gabriel, Ugo, Émeric, Estèle, Emma, Benjamin, Léonie, Amélia et Samuel et son frère Raymond (Yvette Perreault), ainsi que plusieurs neveux, nièces, beaux-frères, belles-sœurs, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances aude 13 h à 16 h.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles ultérieurement. La famille tient à remercier le personnel du CHUL de Québec, le docteur Alexandre Lafleur, ainsi que le personnel de la résidence Chanoine-Scott pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec en ligne, par téléphone au 418 525-4385 ou à l'adresse suivante : Complexe Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bur. 405, Québec (QC) G1J 0H4. Ainsi qu'à la Fondation de l'IUCPQ en ligne au https://fondation-iucpq.org/je-donne/, par téléphone au : 418 656-4999 ou à l'adresse suivante : 2700, chemin des Quatre-Bourgeois 2e étage, bureau Y-2315 Québec (Québec) G1V 0B8. Des formulaires seront disponibles sur place.