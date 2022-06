DORÉ, Georges



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 mai 2022, à l'âge de 99 ans, est décédé monsieur Georges Doré, époux de dame Claire Marcoux. Né à Cap Rouge le 4 décembre 1922, il était le fils de feu dame Odiana Petitclerc et feu monsieur François Doré. Il demeurait à Lévis. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9h.Outre son épouse Claire, monsieur Doré laisse dans le deuil ses enfants: Lucie (Fernand Lamontagne), Chantale (André Falardeau); ses petits-enfants: Cynthia Métivier (Guillaume Pépin), Myriam Falardeau (Julien Blanchet), Jean-François Falardeau (Virginie Hamel), Mélinda Falardeau (Kaelen Trudel); ses arrière-petits-enfants: Justine et Olivia; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Marcoux: Jean-Marc (feu Lucie Lachance), Laurent (Yolande Plante), Cyrille (Louise Drapeau), Nicole (Claude Vaudreuil), Serge (Claire Dickson), Marcel (Anna Kuhlmann), Lise, Yolande Dussault (feu Philippe), Gilles Moisan (feu Pauline); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Georges était également le beau-frère de: feu Monique (feu André Lachance), feu Céline. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site: www.fqc. qc.ca, Tél. : 1-877-336-4443.