KENNEDY, Thérèse



Au CHU-CHUL de Québec, le 4 avril 2022, à l'âge de 88 ans et 3 mois, est décédée madame Thérèse Kennedy. Elle était la conjointe de feu Jean-Louis Vallerand et fille de feu madame Marie Jeanne Martin et de feu monsieur Albert Kennedy. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auà compter de 9h.Les cendres seront déposées au mausolée par la suite. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lucy Beltré, Céline Mongrain (Réjean Begin), André Mongrain (Anne Fournier), (Christian Vallerand fils de son conjoint); ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs : feu Jacqueline (feu Émile Pomerleau), feu Jeanne-D'Arc (feu Ovila Thibodeau), feu Marguerite (feu Raynald Donnelly), feu Marcel (Lucille Girard), feu Ghislaine (feu Roger Gagnon), feu Georges (Colette Thomassin), Roger (Denise Crépeaud), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que plusieurs parents et ami(e)s.