ROY, Benoit



Au C H U L, le 7 mai 2022, à l'âge de 77 ans et 7 mois, est décédé monsieur Benoit Roy, époux de feu madame Marlène Drolet, fils de feu madame Marie-Blanche Guerard et de feu monsieur David Roy. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au. Un hommage lui sera rendu vers 19 h 30. La mise en niche des cendres se fera ultérieurement au mausolée du cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil son garçon David (Marlaine Poirier); ses petits-enfants : Maxime et Frédérik; son frère et ses sœurs : André (Lisette Lessard), Jeanne d'Arc, Claire (Carol Blouin); ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s très chers. Il est allé rejoindre sa tendre épouse Marlène et son frère Jean-Guy (feu Lynn Hamel). La famille remercie le personnel hospitalier pour les bons soins prodigués lors de son court passage au CHUL. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.